New York... New York LANÇANDO NOVIDADE

Marc Jacobs (foto: nyfw/divulgação)



Dando continuidade à programação anual , a New York Fashion Week (NYFW) foi realizada entre 13 a 17 de setembro, sob alta vigilância sanitária. Enquanto os EUA continuam afetados pela pandemia de COVID-19 (o país lidera em nível mundial), o governador do estado de New York, Andrew Cuomo, baixou uma série de diretrizes muito rigorosas para sua realização. A Semana da Moda foi dedicada às coleções de prêt-à porter femininas para a primavera-verão de 2021.

Jason Wu (foto: nyfw/divulgação)

As apresentações de coleções foram sujeitas a numerosas medidas de segurança para evitar a propagação do coro- navírus. Apenas 50 espectadores foram admitidos nos espetáculos ao ar livre, enquanto os espetáculos no interior foram realizados a portas fechadas, uma vez que os espaços foram limitados a 50% da sua capacidade (incluindo modelos, equipes de produção, etc.) não sendo permitida a presença de espectadores. Baseada na plataforma digital Runway360, lançada em julho passado pelo Council of Fashion Designers of America (CFDA), a New York Fashion Week incluiu uma mistura de desfiles físicos e virtuais, apresentações e conteúdos exclusivos propostos pelos estilistas, bem como programação cultural. Cerca de 40 marcas participaram do programa, enquanto alguns grandes nomes, como Michael Kors e Proenza Schouler, optaram por apresentar as suas coleções este mês.

Kaia Gerber (foto: nyfw/divulgação)

A NYFW é uma operação lucrativa de grande porte. O evento gera quase US$ 900 milhões por ano para a cidade de Nova York, de acordo com a CNBC, publicação norte-americana de negócios. A indústria da moda viu seus números despencarem com a chegada da pandemia. No mês de julho deste ano, por exemplo, a Kering anunciou queda de 58% no lucro, um dia após a LVMH reportar uma queda de 68%, com os faturamentos da Prada em baixa de 32%.

Christian Siriano (foto: nyfw/divulgação)





Um ou outro Alguns participantes, como Tom Ford, mostraram suas coleções em vídeos. A inspiração de Ford, nas coleções masculina e feminina, foi a vida na Califórnia, nos anos 70. ("A exuberância daqueles anos entre a pílula e a Sida, onde a vida parecia ser mais despreocupada. É isso que esta coleção é para mim", disse ele no videoclipe.) “É ainda um momento algo casual no que diz respeito à moda, mas um momento em que precisamos de roupas que nos façam sorrir. Roupas que nos fazem sentir bem.” Isso traduziu-se numa coleção cheia de peças casuais e coloridas que, do lado dos homens, incluíam calças com cordão na cintura (algumas com o nome do estilista no cós) em tons brilhantes de fúcsia ou roxo, túnicas arrojadas com padrões florais, calças e blazers (estes últimos em camadas sobre t-shirts e camisas e vestidos), e casacos com capuz em camurça verde lima. Sendo uma coleção Tom Ford, havia também uma mistura de peças com estampas de animais, incluindo camisas com estampas de leopardo e capuzes com estampas de crocodilo em relevo.

Tadashi Sojhi (foto: nyfw/divulgação)

Se a coleção masculina era um pick-me-up alegre, então as ofertas das mulheres estavam mais próximas de uma dose única tratamento – tudo para vencer o pessimismo pandêmico. Os florais ousados floresciam, mas as verdadeiras atrações foram os volumosos cafetãs da cor do sol, as saídas de piscinas (algumas cor-de-rosa, outras verdes) usadas sobre biquínis de crochê e os vestidos que eram pretos dos ombros até a cintura, onde se juntavam com faixas em tons de laranja brilhante, rosa e azul cintilantes até o chão. No geral, as silhuetas foram descontraídas tanto para homens como para mulheres; chemises com decote em V, com uma capa em tecido, semelhante a uma capa de biquiní e as pernas dos macacões com estampas de leopardo queimadas dramaticamente no tornozelo.

Stéphane Rolland (foto: nyfw/divulgação)





Estilo cinema mudo Também em sintonia com a tendência de pantonas e saias generosamente amplas, Wolk Morais apresentou a sua mais recente coleção através de um curta-metragem intitulada Driven, filmado em Los Angeles inteiramente a partir de um carro em movimento pela cineasta Fiorella Oc- chipinti. A coleção se inspirou nos filmes mudos (afinal, como a dupla registrou na revista Women's Wear Daily, a roupa usada pelo ator Buster Keaton era basicamente a combinação de calças de pernas largas e colete apertado) e foi feita a partir de têxteis especias. Dias antes de ser exibido, durante o alinhamento oficial da New York Fashion Week, o filme fez parte do London Fashion Film Festival, no qual foi premiado como o melhor filme de moda, a principal honra do festival. Os tecidos usados foram ricamente texturizados, usados em casacos mais longos e calças volumosas de cintura alta, camisas de malha com nó e calças quentes combinando com uma saia de tweed cinzento, casaco com um laço e uma camisa com padrão floral com colarinho alto. Minissaia e um casaco de motociclista cortado, coletes de peito duplo recortados ao longo de todo o corpo, com corte na cintura e alargamento próximo dos ombros com uma multiplicidade de botões no meio. O amor de Wolk Morais pelos tecidos metálicos estava também em evidência – embora nesta coleção o brilho e as cores se sentissem mais subjugados, quase como imagens de celuloide desbotadas pelo tempo. As peças incluíam um vestido metálico azul pálido de manga comprida com ombros acolchoados e um colarinho Peter Pan e calças metálicas de cintura alta cor-de-rosa combinadas com uma camisa de manga armada com uma estampa floral púrpura.

Para a estreia na New York Fashion Week da sua editora Lavie by CK, de 8 anos, o estilista Claude Kameni apresentou uma coleção de 15 looks filmada ao vivo para um punhado de convidados no terraço da Spring Place, em Beverly Hills, e afixada na plataforma de streaming da NYFW na noite seguinte. O que a coleção não tinha em tamanho, mais do que compensado em cores vivas e padrões ousados. O designer usou os anos 80 como um dos pontos de partida inspiradores para uma coleção de vestidos armados, com ombros afiados, mangas sino.