CASA FIAT PREMIADA

A Casa Fiat de Cultura recebeu o Prêmio Travellers' Choice 2020, do Tripadvisor! Único prêmio da indústria de turismo baseado em milhões de avaliações de visitantes ao redor do mundo, ele é considerado a maior homenagem do Tripadvisor e reflete "o melhor dos melhores", como a própria empresa destaca. A conquista é resultado do reconhecimento do público, que, ao longo do último ano, avaliou a Casa Fiat de Cultura, seja em visitas a exposições nacionais e internacionais. O Tripadvisor usa um algoritmo que leva em conta diversos fatores: a qualidade e a quantidade de avaliações e opiniões em um período de 12 meses, bem como a classificação e a estabilidade da instituição no Índice de Popularidade do site. Assim, o Travellers' Choice funciona como um certificado de excelência.









MAIS PRÊMIOS

Além desse prêmio, a MRV é primeiro lugar na pesquisa Melhores Empresas em Satisfação do Cliente (MESC) de 2020. Durante o período de março de 2019 até março de 2020, mais de 2 milhões de clientes responderam a essa pesquisa de forma voluntária. A companhia foi eleita, ainda, a empresa do ano pelo Prêmio Smart Customer. Participando pela primeira vez, a construtora recebeu a premiação ouro com os cases Lovers MRV e Atendente Virtual MIA, nas categorias Automação da experiência do cliente e Gestão da experiência do cliente, respectivamente. O Prêmio Smart Customer conta com a participação das maiores empresas do segmento de relacionamento com clientes e premia como empresa do ano aquela que obteve a melhor média de notas entre todos os cases inscritos e, neste ano, foi a MRV com o case da MIA.









PROVOCAÇÃO NATUAL

A startup brasileira de alimentação saudável Liv Up resolveu dar uma provocada na rede fast food tradicional. Enquanto as grandes marcas anunciavam que iriam reduzir o uso de conservantes e aditivos artificiais em seus produtos, para amenizar as críticas do Ministério da

Agricultura ao guia Alimentar, a startup divulgou vídeo lembrando que a Liv Up faz isso naturalmente, utilizando produtos prioritariamente orgânicos e naturais. No vídeo, a Liv UP dá as boas-vindas às marcas famosas, que finalmente entenderam a importância de uma alimentação mais saudável. Veja o vídeo em http://intercomamericas.box.com/s/6wj32mq5

MRV EM DESTAQUE

Os investimentos da MRV em soluções habitacionais foram reconhecidos pelo Prêmio Cliente S.A, evento que premia as melhores ações do mercado com os clientes. A marca mineira ficou com o selo Ouro com o case Atendente virtual MIA e o de Prata com o case Lovers MRV nas categorias Líderes em transformação e Líder em estratégia de mídias sociais, respectivamente. Nos últimos anos, a companhia resolveu apostar no mindset digital para facilitar a interação com esse público, o que além de tudo resultou em alta performance para o negócio da companhia.









PROGRAMA MOVX

Você tem alguma boa ideia que possa resolver os problemas de mobilidade urbana? Pois chegou a oportunidade de colocá-la em prática. É que o Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus de Belo Horizonte (Transfácil) e o Consórcio ÓTIMO de Bilhetagem Eletrônica lançaram o Programa MOVX, que visa selecionar startups e empresas inovadoras para apresentarem soluções criativas que ajudem a melhorar a qualidade do serviço de transporte público coletivo e, consequentemente, melhorar a experiência diária de passageiros e da mobilidade urbana como um todo nessas cidades. A participação é aberta a startups e empresas inovadoras que tenham soluções prontas para implementação. As contribuições podem se concentrar em várias áreas do setor, desde novos modelos de negócio a tecnologias voltadas para sistemas de informação aos clientes, novos meios de pagamento, segurança do cliente, entre outras, ou mesmo inovações disruptivas capazes de moldar o transporte público do futuro.









O Programa MOVX entende que as cidades não vão suportar a mobilidade baseada em modos individuais, cujo aumento só intensifica o caos no trânsito, entre outros impactos negativos. Por isso é imprescindível investir em soluções criativas e coletivas, para manter e melhorar a qualidade de vida das pessoas nas áreas urbanas. Todo o processo do MOVX será realizado 100% on-line. As melhores propostas podem resultar em parceria e relacionamento comercial com os consórcios Transfácil e ÓTIMO. Para participar do Programa MOVX, os interessados devem consultar o edital no site www.movx.com. As inscrições vão até 7 de outubro de 2020.









MUDANÇA

O Boulevard Shopping BH, empreendimento da Aliansce Sonae, está com nova gerente de Marketing. É Nadinne Matos, profissional com 19 anos de experiência no grupo, graduada em administração, com MBA em marketing pela Fundação Getulio Vargas. Ela fez carreira na Aliansce Sonae iniciando como estagiária e atuou em shoppings nas cidades de Itabuna (Bahia), Campina Grande (Paraíba) e, por último, no Boulevard Shopping Feira de Santana (Bahia), no qual desenvolveu a função de gerente de Marketing por mais de oito anos. Em sua gestão, o Boulevard Shopping Feira de Santana (Bahia) foi quatro vezes finalista do Prêmio Abrasce (premiação nacional realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers) e levou para casa o troféu da premiação em 2019 com o case de Gestão de equipes, e em 2014 com o Projeto Moda + Casa Cor.









n PIF PAF

A Pif Paf Alimentos acaba de conquistar mais uma certificação inédita: o Selo Ouro no

Programa Brasileiro GHG Protocol, importante ferramenta usada para entender, quantificar e gerenciar as emissões de gases de efeito estufa de uma organização. No ano passado, a empresa foi a primeira no setor de alimentos congelados em Minas Gerais a participar da iniciativa e realizar esse mapeamento, o que lhe rendeu o Selo Prata. A classificação Ouro atesta que, além de seguir todas as diretrizes do programa, a empresa teve o inventário corporativo auditado por uma instituição verificadora independente, o que assegura credibilidade, exatidão e qualidade ao processo de mensuração. O Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GHG Protocol) é um método utilizado por diversos países. No Brasil, é aplicado por meio do Programa Brasileiro GHG Protocol, coordenado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).