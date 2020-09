Parceria de sucesso

Maria Chagas, que fez a direção de arte e o styling (foto: Renan oliveira/divulgação)







A Sclub entrou de cabeça no clima de verão e lançou uma coleção cheia de bossa, criatividade e sofisticação. Intitulada Summer Refresh 21, contou com a colaboração de uma das stylists brasileiras mais badaladas do momento: a carioca Maria Chagas, que fez a direção de arte e o styling das fotos, ressaltando as novidades da temporada com seu olhar moderno, expressivo e colorido.

A produção usou e abusou de misturas cheias de personalidade, texturas e cores, como rosas, vermelhos, laranjas, azuis, brancos e verdes, em tons alegres e intensos, que colorem a maioria dos looks. A paleta escolhida ornou em perfeita harmonia com a tonalidade do céu e do mar, criando uma atmosfera de elegância, energia e vivacidade. “Apresentamos propostas ideais para quem ama se jogar nas cores e gosta de explorar todas as possibilidades de exuberância que elas oferecem”, ressalta Ana Paola Murta (Paolinha), diretora criativa da Sclub e Skazi.

A coleção verão 2021 traz looks com modelagens fluidas e tecidos macios, como algodão, crepe, viscose e malhas em tricô. As estampas são com temas da estação mais quente do ano. Os vestidos, que vão dos comprimentos curtos aos longos, são as grandes estrelas da vez. Ganharam releituras contemporâneas, leves e amplas, inspiradas na suavidade que o verão pede, com pitadas de ousadia e detalhes especiais.

Segundo Paolinha, tanto a Sclub quanto a Skazi sempre buscaram absorver as novidades, se atualizar e propor ao público novas formas de ver e usar a moda. “O convite para a participação de Maria Chagas na apresentação desse lançamento foi mais um passo nessa dire- ção. Afinal, a stylist tem um olhar fashion diferenciado e também entende o gosto e preferência do público, por isso vem conquistando seguidores com suas propostas únicas e divertidas. Nossa troca de experiências foi muito interessante.”

Desde agosto, a grife vem apresentando a coleção Summer Refresh 21, lançando a cada 15 dias parte de suas propostas. A cada modelo, foram acrescentados toques e acabamentos que pudessem garantir naturalidade e criatividade. Laços, amarrações, babados, pregas e rendas foram essenciais para compor as inspirações e reforçar o estilo autoral das roupas.

Esses elementos são vistos em outros momentos na coleção, que traz ainda conjuntos; calças soltas (estilo jogging); blusas frente única, decotes assimétricos e ombro a ombro; bem como a presença de mangas bufantes que dão um ar de despojamento e modernidade. Sempre priorizando o conforto, a versatilidade e a facilidade de combinar com outras peças e produções, desde as mais despojadas, com rasteirinhas, até as mais elegantes, com saltos altos.

A paleta de cores foca em rosas, vermelhos, laranjas, azuis, brancos e verdes, em tons refrescantes, alegres e intensos. Os azul-claros, turquesas e brancos aparecem em produções sofisticadas e fazem referência ao céu de um dia ameno de verão. Já as tonalidades mais intensas pintam com vigor outras peças, especialmente aquelas estampadas por maxidesenhos florais, geométricos e de folhagem.

“O público verá que temos um mix muito rico de formas e tonalidades que contribuem para criar uma atmosfera ensolarada e de vivacidade. Neste momento, as propostas chegam para quem deseja atualizar o seu universo visual e abrir as portas para uma nova fase de vida, com mais leveza, com novas perspectivas e muita modernidade”, conclui Paolinha.