(foto: Rogerio Florentino/Greenpeace/Divulgação )



NOTA DA DESTRUIÇÃO

Na contramão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na 75ª Assembleia Geral da ONU, o Greenpace, em uma releitura do real valor do descaso do governo em relação ao meio ambiente, lançou uma nota simbólica de R$ 2,3 milhões, em referência ao número de hectares queimados no Pantanal até recentemente. Desenvolvida pela Gut, de um lado a cédula apresenta a efígie da República chamuscada pela fuligem da queimada, no entorno da máscara, em referência aos tempos de Covid-19. Do outro lado, a nota mostra uma onça-pintada caída, com as patas cobertas por ataduras em decorrência de queimaduras, e o retrato da queimada em árvores e nas matas. O grupo ambientalista criou a hashtag #NotadoPantanal para envolver a população na causa e engajar as conversas nas redes, segundo explicou Bruno Brux, diretor-executivo de criação da Gut, em nota à imprensa.





FUTURO DAS AGÊNCIAS

O programa "Chacoalha", produzido pela Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), com o apoio dos Sindicatos das Agências de Propaganda (Sinapros), recebeu em sua última edição o sócio presidente da The Heart Comunicação, Valmir Leite, para um bate-papo sobre a pesquisa "Criação, mídia, planejamento? O que os clientes mais querem de uma agência nesse mundo pós-Covid?". A pesquisa foi realizada em parceria com a consultoria Bistrô, e ouviu 30 diretores de marketing de grandes empresas. Na conversa conduzida por Daniel Queiroz, presidente da Fenapro, Valmir contou que os resultados apontaram quatro pontos principais que serão mais demandados pelos clientes: entendimento do consumidor e geração de insights; proposta de ações viáveis de realização no contexto atual; expertise digital; e mudança no modelo de remuneração das agências. A pesquisa completa está disponível no link https://drive.google.com/file/d/1Bepk0waWq0vfWlYFlN8fi

_d3C1zjjGbn/view. E o episódio do Chacoalha pode ser

assistido no Youtube da Fenapro.





ESCALANDO O FUTURO

A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) anuncia a abertura das inscrições para a segunda edição do programa Escalando o futuro, realizado em parceria com o McDonald’s. A inscrição pode ser feita até 8/10. Lançada em 2019, a iniciativa busca desenvolver jovens talentos da comunicação nas áreas de produção de conteúdo, storytelling e empreendorismo. A empresa também informa que a websérie Meu Primeiro Emprego, uma das criações vencedoras do ano passado e que foi escolhida para ser produzida, estará disponível no site corporativo e no canal do YouTube da Arcos Dorados, empresa responsável por operar a marca McDonald’s na América Latina e Caribe. Outras informações e formulário disponíveis no site www.escalandoofuturo.com.br.





INTERFACE COMEMORA

A Interface Comunicação Empresarial, agência de comunicação 360 comandada pelo jornalista e publicitário José Renato Lara, comemora a chegada de novos clientes e os reforços na equipe como presentes do aniversário de 27 anos de fundação. A empresa, em agosto, assumiu sete novas contas nas áreas de assessoria de imprensa, design e marketing digital. E para reforçar o time, a agência contratou a publicitária e comunicóloga

Mariana Morato, que passa a integrar o setor de marketing

digital, e da jornalista Laís Politi, na equipe de assessoria de imprensa e relações com a mídia.





RECONSTRUÇÃO TED

Como seria reconstruir uma sociedade após o acontecimento de um apocalipse? Essa é a principal pergunta que alunos do Colégio Loyola querem trazer para o primeiro TEDxYouth Cidade Jardim. O evento, que será realizado de 5 a 7 de outubro, é aberto ao público. Pessoas de qualquer lugar do país e do mundo poderão acompanhar, ao vivo. Esse formato criado pela organização internacional sem fins lucrativos TED é voltado para estudantes que têm o desejo de discutir temas locais e de interesse global. Com isso, os estudantes dos ensinos fundamental e médio do Colégio Loyola viram a oportunidade de aprender como protagonistas do futuro. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sympla.com.br/tedxyouthcidadejardim 951804. Também foi criado o Instagram @tedxyouthcj.





PUBLICIDADE RESPONSÁVEL

Liderados pela Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) e pela Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens (Abral), 18 associações se uniram para lançar a campanha "Com publicidade responsável não se brinca". Será uma série em 22 posts que estarão nas plataformas de todos os participantes. Os textos estão baseados em regras do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). A campanha

se encerra no Dia das Crianças.





FICC SOLIDÁRIO

O Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC), em sua sétima edição, realizado todo em plataformas digitais, recebe até hoje contribuições no link live.meepdonate.com/ficc-festival. Durante o evento foram realizadas apresentações musicais, lives de gastronomia e bate-papo de boteco, debates sobre o universo cervejeiro, com abordagem paralela acerca de acessibilidade para eventos, assuntos relevantes e atuais do meio, como a reinvenção do setor no cenário do novo normal. O FICC Em Casa, que neste ano recebeu o novo sobrenome em menção ao formato virtual, necessário devido à pandemia, se consolida como a mais importante realização do ramo em Minas Gerais, e também figura entre as cinco principais do país. Na ação solidária, tudo o que é arrecadado é revertido para o Instituto Viva Down (@vivadown) e os projetos Salve a Graxa BH (@salveagraxabh) e Butecos do Coração (@butecosdocoracao).





CLUBE DA GORJETA

Para ajudar profissionais da área, a Skol criou o Clube da Gorjeta, iniciativa inédita para bancar a caixinha dos garçons e garçonetes. Deste sexta-feira, todos os produtos da marca vendidos pelo aplicativo Zé Delivery terão 10% do valor revertido em gorjeta e repassado aos profissionais para contribuir durante o período de reabertura dos bares. Para participar, garçons, garçonetes e moradores de cidades com o serviço do Zé Delivery devem se cadastrar no Méliuz (http://www.meliuz.com.br) e concluir o processo no site www.skol.com.br/clubedagorjeta. Para que o repasse seja feito aos profissionais, os consumidores terão que enviar a nota fiscal para o mesmo site e identificar o garçom pelo e-mail.





CGP DELIVERY

O Circuito Gastronômico da Pampulha (CGP), que completa 11 anos nesta edição, será realizado de 5 a 31 de outubro, em formato delivery. Os pratos selecionados são inspirados nos 300 anos de Minas Gerais. Os 13 restaurantes da região da Pampulha selecionados são os seguintes: Amadís Bar e Restaurante, Anella Ristorante, Degraus Espaço Gastroculinário, Do Peixe, La Palma, Maria das Tranças, Mineiros Beer, Paladino, Soul Jazz Burger, Tenka, Tudo na Brasa, Único Pampulha, e Xapuri. O público poderá encomendar seu prato através do sistema de delivery de acordo com parcerias estabelecidas com aplicativos de entrega de cada restaurante. Informações sobre os pratos estarão no site www.circuitogastropampulha.com.br.