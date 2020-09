JOIA RARA DO MERCADO

O desemprego no país depois da pandemia atinge níveis insuportáveis. Mas tem uma profissão que passa longe da crise. Trata-se dos profissionais especializados em programação. De acordo com levantamento feito pela Catho, vagas para cargos de Programador ADVPL, C#, Web Developer, Programador JavaScript e de Python cresceram 157%, 144%, 107%, 36% e 17%, respectivamente, entre março e agosto de 2020. Demandados por diversos segmentos antes mesmo do isolamento social, os programadores são profissionais-chave no processo de digitalização das empresas. Para saber mais e ver disponibilidade de vagas, acesse o site www.catho.com.br.





CONSEQUÊNCIAS DO RACISMO

Um comercial apontado como racista da marca americana TRESemmé, adquirida pela Unilever em 2010, provocou uma onda de boicote aos produtos da empresa. A campanha foi veiculada na África do Sul e comparava o cabelo de duas mulheres. A primeira, negra, apresentava o cabelo "seco", "prejudicado", "com frizz" e sem "brilho", enquanto a outra modelo, loira, tinha o cabelo apresentado como "normal". Para tentar minimizar a situação, a Unilever e a TRESemmé divulgaram comunicado conjunto se desculpando pela situação. "A campanha foi feita para celebrar a beleza de todos os tipos de beleza em diferentes tipos de cabelo, mas fizemos isso de forma errada", admitiram. O comercial foi retirado do ar após comentários nas redes sociais criticando a situação.





AÇÕES RADICAIS

Como redes de farmácias e outros varejistas da África do Sul anunciaram que não irão mais vender produtos da marca, as empresas decidiram ir além do pedido de desculpas. Um executivo sênior da TRESemmé saiu da empresa e outras duas pessoas foram suspensas. A Unilever também tomou decisões drásticas. O diretor da campanha foi demitido e deixou o país, segundo a própria empresa em comunicado com a Economic Freedom Fighters (EFF), partido de oposição sul-africano e organizador dos protestos.





TOQUE SUTIL

Já por aqui, em tom humorado, o Banco24Horas usa um tome humorado para divulgar o benefício que o cliente tem de utilizar quatro saques grátis por mês. A campanha apresenta quatro novos filmes. Com inserções intercaladas entre veículos de televisão aberta e canais digitais até 21 de dezembro, serão apresentados quatro filmes de 15 segundos com a contagem progressiva que geralmente é feita antes de alguém começar ou definir algo: "1, 2, 3 e...". Cada filme representa as buyers personas da marca. Além disso, a utilização dos caixas eletrônicos é demonstrada nas mais variadas formas da realização dos saques: com cartão bancário; pelo celular com Saque Digital – recurso que permite a retirada do dinheiro via leitura de QR Code; e com as leituras biométricas finger print ou palm vein.





INSTAGRAM LIDERA

Relatório da Socialbakers confirma que a audiência do Instagram superou em 31% a do Facebook. Durante a pandemia, as interações no Instagram foram quase 19 vezes maiores que no Facebook, revela novo relatório da Socialbakers feito com base nos maiores perfis de marcas no Brasil e no mundo. Em termos de audiência global, a rede social ampliou sua vantagem de 28% para 31,2% no primeiro trimestre de 2020. O total de interações no Instagram foi 18,7 vezes maior do que no Facebook entre os meses de abril, maio e junho. As marcas, no entanto, publicaram mais conteúdo no Facebook, que recebeu cerca de 70% de todas as postagens dos 50 maiores perfis de empresas, mesmo com a interação nessa rede social sendo muito menor do que no Instagram.





FACE NO BRASIL

O Instagram quase bateu seu próprio recorde de interações no final de junho, e raramente ficou abaixo de 80%. Já no Facebook, o envolvimento diminuiu significativamente, passando de 100% em março para 50,8% em abril, maio e parte de junho, antes de aumentar novamente no final de junho. No Brasil, a quantidade de postagens feitas tanto no Instagram quanto no Facebook é quase a mesma. Porém, ao contrário do que ocorre no mundo, a audiência das marcas ainda é maior no Facebook, mesmo que a quantidade de interações nessa mídia social seja muito menor do que no Instagram.





PIRANDO A CABEÇA

Pesquisa da Falconi, consultoria para geração de valor por meio de soluções em gestão e gente com tecnologia, aponta que 65% dos entrevistados afirmaram ter registrado casos da doença entre seus funcionários e 37% relataram que houve aumento de casos de doenças psiquiátricas, como depressão, ou distúrbios emocionais como Burnout entre seus colaboradores. Por isso, 72% das empresas adotaram iniciativas para promover o bem-estar de seus colaboradores e familiares. A pesquisa "Gente em Perspectiva" entrevistou 517 profissionais, sendo 66% que exercem cargos de liderança e 47% da área de recursos humanos, de empresas de todos os portes, para mensurar os efeitos da pandemia na saúde e no bem-estar dos colaboradores. Veja detalhes da pesquisa em http://www.falconi.com .





TRAINEES YDUGS

Se você é do tipo inquieto e está sempre em busca de desafios, então aproveite para participar do programa de trainees da Ydugs. O objetivo é revelar, formar e desenvolver futuros profissionais para o setor de educação. A Yduqs é organizações de ensino superior no país, que abrange 15 instituições de ensino, e está com inscrições para seu Programa Trainee 2021. Os profissionais selecionados irão trabalhar em uma das áreas da própria Yduqs, em projetos ligados ao ensino nas modalidades presencial, digital e em áreas de suporte à atividade. A etapa de inscrição vai até 30 de setembro e os interessados deverão fazer seus cadastros no link: https://traineeyduqs.gupy.io.





FRESCOR SICILIANO

Após uma ida à China em busca da evodia, um fruto aromático cheio de frescor, para a criação de Zaad Go, e uma passada no Caribe para trazer a butterfly flower, flor conhecida por ser símbolo de romantismo e ousadia, o mais recente destino de aventuras do Boticário foi a Itália, mais precisamente a Sicília. Para o lançamento de Malbec Flame, a marca decidiu investir em algo inusitado para o 'segredinho' da nova fragrância: as uvas nerello. Flame traz as uvas que nascem nas encostas do vulcão Etna, situado na parte oriental da Sicília. O Etna se mantém ativo e é um dos mais altos vulcões do mundo. As uvas nerello são cultivadas no solo negro rochoso e de areia basáltica da região. Toda essa bagagem – o calor, a robustez, a alquimia dos povos que formaram a cultura siciliana – está traduzida na nova versão de Malbec Flame. Saiba mais em www.boticario.com.br.