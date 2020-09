Vida perfeita existe?

(foto: Reprodução)



A jornalista Diana Garbin lançou um novo livro no qual ela fala sobre a busca pela felicidade idealizada, por uma plenitude, e sugere um mergulho profundo em nossas vulnerabilidades e frustrações. A conclusão é o título do livro A vida perfeita não existe. Não é fácil se ver no espelho e focar o olhar nas partes que não gosta ou que tem vergonha de assumir. Sentir vergonha de ser quem é, não conseguir se aceitar ou gostar de si mesmo é um dos maiores sofrimentos que o ser humano pode vivenciar.

Desde 2016, a jornalista vem se despindo das máscaras e encarando a verdade, quando lançou o canal no YouTube “Eu vejo”, que atualmente tem mais de 130 mil inscritos. Isso a levou a escrever seu primeiro livro, publicado em 2017, também pela editora Sextante, Fazendo as pazes com o corpo.

Em A vida perfeita não existe, a autora faz um mergulho mais profundo em si mesma, e, baseada em experiências próprias e em mais de 3 mil depoimentos que recebeu de leitoras, aborda a incessante busca pela felicidade, idealizada por uma vida livre de sofrimentos. Ela estimula os leitores a se verem sem filtros, censuras ou medos.

"Somos seres desejantes. Desejamos porque falta algo. Falta algo porque sempre desejamos mais"



“Vivemos a ilusão de um dia nos sentirmos completas, de estar totalmente seguras, protegidas, para só então gozar da felicidade. Mas jamais estaremos plenas, sem vazios. Somos seres desejantes. Desejamos porque falta algo. Falta algo porque sempre desejamos mais”, diz Diana.

O livro é dividido em seis capítulos, abordando a inveja, culpa, vazio, ressentimento, coragem até chegar à responsabilidade de aceitar os sentimentos mais sombrios e mudar de atitude em relação à vida.

O objetivo, com o novo livro, é dar coragem aos leitores para pensarem em seus sentimentos e suas emoções, sobre o desamparo, a ausência, a falta. Pensar na felicidade que está buscando. Falar sobre passado, caminho de cura, sobres os monstros que vivem no escuro de sua mente.

Fazendo uma complementação, para se ter a felicidade e a paz completa é preciso preencher este vazio que passa pela vida espiritual, que na maioria das vezes é deixada de lado. Com isso, ficamos em desequilíbrio, e o sentimento de que falta algo a ser preenchido.

