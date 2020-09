(foto: Marcio Rodrigues/Divulgação)

Cansou de ouvir falar sobre quarentena? Respire fundo e conheça a nova coleção da Bella Pelle, que chega com a mensagem de esperança e leveza. Cores vibrantes são escolhidas para alegrar qualquer look, assim como estampas com elementos da natureza. A marca vai além do couro e da malha e inova com alfaiataria em sarja e peças de renda.