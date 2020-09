Novidades, feriadão e cautela na nova rotina do ItaúPower

Com os cuidados necessários, o ItaúPower voltou a fazer parte da rotina dos consumidores (foto: ItaúPower/Divulgação ) Para alegria dos consumidores que preferem o conforto e a segurança dos shoppings para suas compras, aos poucos, eles vão se adaptando à nova realidade de funcionamento dos centros de compras. Depois do longo período de interrupção imposto pela pandemia do coronavírus, a demanda reprimida é grande, especialmente para os shoppings que adotam o "conceito família". É o caso do ItaúPower Shopping, onde fazer uma compra era sempre um evento em família. O mal de Contagem, na região metropolitana, reabriu suas portas com restrições e cuidados para se evitar o contágio do coronavírus, mas com muitas novidades.





INAUGURAÇÕES A retomada segura e responsável do mix comercial surpreendeu o público. As ações de lazer que naturalmente levam a aglomerações ainda estão suspensas. Em compensação, o ItaúPower voltou com uma série e inauguração de lojas. Segundo Leonardo Andrade, superintendente do shopping, as expectativas com a retomada do comércio são altas, especialmente com as novidades. "A primeira delas é a agência de turismo Belvitur, que será inaugurada nesta semana, no 2° piso; além do Empória Beauty e da Bibi Calçados, e a Samsung, que passou por uma reforma e já está funcionando a todo vapor no 1° andar. E, ao longo dos próximos meses, teremos algumas inaugurações que vão deixar nosso mix ainda mais completo. A nossa prioridade permanece em ouvir os clientes para trazer aquilo que eles mais desejam: segurança, conforto e qualidade", afirma.

A reabertura do ItaúPower Shopping coincide também com o período de realização da Semana Brasil, que vai até 13 de setembro. É uma ótima oportunidade para clientes e lojistas vivenciarem na prática a união físico e online ainda no período da pandemia. Com o isolamento social, quase todas as lojas passaram a operar no sistema online e muitas se especializaram nesse sistema. Porém, com a reabertura, essas lojas agora estão em condições de oferecer os dois sistemas de compra. Por isso, vale a pena ficar ligado nas promoções.





FERIADO Com sua Praça de Alimentação funcionando de acordo com o Protocolo de Saúde, o ambiente está cada vez mais parecido com o anterior à pandemia. Especialmente porque os consumidores estão sendo monitorados permanentemente e orientados a seguir os protocolos de segurança. Com isso, o ItaúPower volta a ser uma boa opção para o ferido de 7 de Setembro, amanhã. O funcionamento do shopping será das 12h às 20h.





SEGURANÇA Falta ainda as ações de entretenimento, característica marcante do centro de compras. Mas elas só serão retomadas quando as autoridades de saúde atestarem totais condições de segurança para o público. A direção do ItaúPower, no entanto, já está preparado para realizar qualquer atividade com segurança. Para que a volta do shopping fosse possível, sua diretoria seguiu à risca o protocolo do Minas Consciente. Juntamente com os lojistas, não é permitido a entrada de clientes sem a máscara de proteção, na entrada todos passam por aferição de temperatura, o distanciamento é controlado na Praça de Alimentação, entre outras medidas indicadas pelas autoridades de saúde. O funcionamento é de segunda a sábado, de 12h às 20h.





ANIVERSÁRIO Também cabe ressaltar que Contagem ainda comemora seu aniversário de 109 anos. As restrições, no entanto, não impedem que o shopping renda homenagens à cidade que surgiu em torno da antiga Casa dos Registros, da Fazenda das Abóboras.