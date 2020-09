(foto: Pixabay) DIA DO CLIENTE

Comemorado em 15 de setembro, o Dia do Cliente é uma forma de homenagear os consumidores e boa oportunidade para realizar ações que possam estimular as vendas, especialmente com o momento de flexibilização do comércio. A Social Miner, que tem uma base de 43 milhões de cadastros, fez um levantamento em parceria com a Opinion Box que mostra que 57% dos participantes disseram que comprariam itens de necessidade com melhor preço; 45% aproveitariam para comprar itens de desejo na promoção; 25% aproveitariam promoções para comprar o que não planejam; 19% antecipariam presentes para datas comemorativas. Para 44% das pessoas, as buscas por produtos devem ser feitas online (só para 17% em lojas físicas). Forma de comprar: 48% pelo site; 34% pelo app; 26% na loja física; 18% pelo whatsapp da loja. Mas é preciso ficar atento ao que pode fazer o consumidor desistir da compra: 57% não comprariam mesmo diante de uma excelente oferta caso o frete seja ruim; 40% por não confiar na loja; 39% por prazos de entrega ruins; 36% por falta de opção de produtos.





SEPARAÇÃO

Muito se fala na saída de Messi do Barcelona. Mas outra 'bomba' deve mexer com o mercado de marketing esportivo mundial: Neymar, após 15 anos de união estável com a Nike, caminha para uma separação. A rescisão do contrato que terminaria em 2022 pode ser anunciada a qualquer momento. Neymar se uniu à marca aos 13 anos, muito antes de chegar ao profissional. A informação foi divulgada na semana passada pelo Diário do Peixe, de Santos, e não foi negado pelos representantes do atleta. O que reforça a possibilidade é que Neymar já não aparece nas campanhas mundiais da empresa há um bom tempo. Será?





FILAMÔRNICA EM VÍDOS

Na onda da transformação digital, a partir deste mês, a Filarmônica de Minas Gerais passa a exibir o "Universo Sinfônico" por meio do Instagram (@filarmonicamg). Será uma série especial de vídeos e cada dia de apresentação contará com um músico tocando um instrumento de maneira diferente e explicando tudo sobre ele, sua história, seus aspectos técnicos e o papel do instrumento no conjunto da orquestra. Uma oportunidade para que os amantes da música possam aprender um pouco

mais sobre o universo sinfônico.





AGENDA

O primeiro vídeo disponibilizado no IGTV apresentou a flauta. A série segue neste mês de setembro com os seguintes instrumentos: oboé (9/9), corne inglês (16/9), clarinete (23/9), clarone (30/9) e a série se encerra com o fagote (7/10). O projeto tem apoio do Banco Mercantil do Brasil, parceiro da Filarmônica há oito anos.





SEBRAE MINAS

Com objetivo oferecer aos pequenos empreendedores preparação para os novos desafios, por meio de informações e ferramentas práticas, o Sebrae Minas promove consultorias para empreenderes do seguimento de panificação. Os participantes terão acesso a conteúdos nas áreas de gestão financeira, marketing, vendas, operação, produção e protocolos de funcionamento. As consultorias se estendem até o final do ano e preparam os empreendedores para a retomada dos negócios. Serão apenas 36 vagas. As inscrições podem ser feitas no site sebraemg.com.br





TÁ QUENTE OU FRIO?

Uma brincadeira antiga e simples serviu de inspiração para a nova campanha que O Boticário lançou. Lembra-se do "tá quente ou frio", quando uma criança era posta para procurar algo escondido por outra pessoa? Com o conceito "Acenda seu poder de atração", o comercial criado pela AlmapBBDO para apresentar o Malbec Flame faz referência ao nome deste lançamento e à fragrância em si, que remete a elementos quentes. O comercial, estrelado por um casal de verdade, mostra a mesma mulher em diferentes encontros que parecem encantadores, mas são "frios" para ela. Até que o momento mais "quente" acontece: a troca de olhares entre ambos revela o poder de atração que um home confiante pode ter, quando usa a nova fragrância da marca. Além do filme para TV, a campanha ainda é composta de peças para redes sociais.





CERVECON

De 21 a 25 de setembro, o Cervecon - Congresso Brasileiro de Ciência e Mercado Cervejeiro- apresenta sua programação oficial, com palestras que abordam diversos assuntos pertinentes ao mercado cervejeiro e seu futuro. O evento vau reunir vários nomes de destaque, como Carlo Lapolli, da Abracerva, Christina Schonberger, da BarthHaas, Chiara Barros do Instituto Ceres de Educação e Consultoria Cervejeira, Ronaldo Rossi, e vários outros. O congresso será aberto às 18h, com a palestra Controle de qualidade na produção de cervejas, ministrada por Luciana Brandão. E a programação se encerra dia 25, às 21h, com a palestra "O uso de leveduras não convencionais na produção de cervejas", apresentada pelo argentino

Diego LibkindFrati. Inscrições em https://app.virtualieventos.com.br/3cervecon/inscricao





SETEMBRO DOURADO

A campanha Setembro Dourado, aberta na última terça-feira, na Santa Casa BH (SCBH), ressalta a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado do câncer infanto-juvenil para aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes. Ao longo do mês serão realizadas várias ações informativas para ampliar o debate e esclarecer dúvidas a respeito do tema. Com o tema "Nossas Crianças São Feras!", a campanha vai destacar histórias de jovens que enfrentaram a doença com muita garra e coragem. Será realizada uma live e produzido um podcast falando sobre como os pacientes passaram pelo tratamento, o trabalho da equipe multiprofissional e, também, abordando dúvidas sobre cada tipo de câncer, os sintomas e o diagnóstico.









Bolsa de emprego





A Heach Recursos Humanos busca profissionais de diversas áreas para 14 vagas distribuídas pelas cidades de Belo Horizonte, Betim, Ribeirão das Neves, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Contagem, Uberlândia, Uberaba, Sete Lagoas e Teófilo Otoni. Os salários variam de R? 1.200,00 a R? 8.000,00 mais benefícios. Para conferir todas as oportunidades, os interessados devem acessar até 11 de setembro o seguinte link> http://heach.abler.com.br/