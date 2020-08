Inter ressalta vantagens em nova campanha

Banco ou corretora? Para encerrar essa discussão, a nova campanha do banco Inter reforça seu posicionamento no mercado. Sob o título "O melhor dos dois mundos", a ação tem como foco ressaltar as vantagens da plataforma de investimentos da instituição, que oferece produtos próprios e de terceiros. Com o mote "Simplifica, vem para o Inter!", as peças apresentam os diferenciais da Inter Investimentos, sob a perspectiva do cliente, que pode investir com mais transparência e praticidade, utilizando um só app.

Com a apresentação da jornalista Mari Palma, a peça de 30 segundos destaca como o Inter é mais prático, ressaltando benefícios exclusivos, como cashback em fundos de investimentos e home broker gratuito, além da isenção e transparência da plataforma, que não trabalha com agentes autônomos ou remuneração variável de acordo com o produto. Além da autonomia e praticidade, tudo pode ser feito on-line, sem sair do aplicativo, por meio da Plataforma Aberta de Investimentos (PAI).





PEÇAS A campanha, que teve criação e concepção interna do Inter, foi desenvolvida em parceria com a Lemonade, com produção de Raphael Ferreira Rodriguez e direção de Thiago Vieira. As peças serão veiculadas durante 60 dias em TV aberta e fechada e também no ambiente on-line, além da divulgação pelo canal oficial no YouTube e nas redes sociais do Inter.

Além do vídeo para TV, outras quatro peças de 45 segundos serão exibidas no ambiente digital, reforçando as mensagens sobre os diferenciais do Inter com relação aos investimentos. A campanha também contará com um vídeo que enfatiza a pluralidade de produtos e serviços oferecidos pelo Super App do Inter, que vão desde seguros e consórcios até compras on-line no marketplace e planos de celular.