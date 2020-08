Inovação e criatividade no Minas X-perience 2020

(foto: Divulgação) Criado em 2013 para fortalecer o mercado na área de economia criativa, em especial a de eventos, o Minas Eventos X-perience ocorre este ano de 1º a 5 de setembro, no formato 100% virtual. A temática será voltada para a inovação e a criatividade, com foco nas estratégias digitais em tempos de pandemia, fortalecendo a promoção de eventos virtuais da cidade.

O encontro reúne gestores, empresários, fornecedores, representantes do governo e todos os envolvidos na cadeia produtiva de eventos para troca de experiências e negócios voltados para eventos na área de artes, comunicação, turismo e business, com foco em capacitação, networking e parcerias públicas, privadas e do terceiro setor. Além de Belo Horizonte ser a sede desde a primeira edição, o evento é um espaço para que os cases de sucesso sejam apresentados ao mesmo tempo em que se discutem ações para a constante melhoria dos atributos associados ao turismo de eventos.





IDEIAS A proposta dessa edição são as estratégias digitais em tempos de pandemia, fortalecendo a promoção de eventos virtuais da cidade. Por fim, sabe-se que a economia criativa é tendência mundial na geração de renda, empregos e no desenvolvimento sustentável dos destinos. O Minas Eventos X-perience 2020 busca ser um catalisador para essa ação, propiciando a partir da troca de experiências, um ambiente frutífero para o surgimento de ideias, estudos e projetos nessa área.





ATRAÇÕES A programação do evento se concentrará em convidados de Belo Horizonte, como forma de divulgar o potencial que nossa capital tem nessa área. Os palestrantes e os temas dessa edição serão: Aluisio Mourão (HBA Tecnologia) – Tema: Plataformas de eventos virtuais; Alexa Carvalho (ETC e Tal/ Ampro) – Tema: Capacitação e reinvenção, o que veio para ficar com a pandemia; Renata Ávila (Rema Experiências) – Tema: Perspectivas do novo entretenimento; Hernani Castro (BH Convention e Visitors Bureau) – Tema: Inovação e captação de eventos; Flávia Botelho (Espaço Ampliar) – Tema: Festivais gastronômicos; e Marcilio Alves (NDG Comunicação) – Tema: Branding para eventos virtuais e presenciais. As lives serão feitas pelo instagram do Minas Eventos (www.instagram.com/minaseventosxperience/) e ficarão disponíveis no IGVT. Outras informações em minaseventosxperience.com.br.