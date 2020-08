Troca de 'saberes' na Semana da Gastronomia Mineira

Projeto Encontros Criativos da Gastronomia de Belo Horizonte celebra Semana da Gastronomia Mineira (foto: divulgação) Tradicionalmente comemorada no mês de julho, a Semana da Gastronomia Mineira, este ano, está com suas atividades distribuídas ao longo do ano devido à pandemia do COVID-19. O evento terá como atração o projeto Encontros Criativos da Gastronomia de Belo Horizonte. Capital com título de Cidade Criativa da Gastronomia – concedido pela Unesco –, Belo Horizonte passou a integrar o grupo de cooperação internacional entre cidades que têm atividades criativas. Esse fator amplia as possibilidades de envolvimento do público de maneira mais próxima e acessível à produção cultural, além de promover o pertencimento da população sobre esse patrimônio





ANFITRIÃO O projeto consiste em promover um rico diálogo com muita criatividade entre as cidades que receberam o título de Cidades da Gastronomia pela Unesco, em três encontros on-line realizados de terça a quinta-feira. Belo Horizonte, como realizadora da Semana da Gastronomia, será a anfitriã dos três encontros com Belém (PA), Florianópolis (SC) e Paraty (RJ). Como curador, Edson Puiati abre o primeiro desses diálogos recebendo diretamente do Xapuri a convidada Cláudia Helena Sadalla, representante da gastronomia de Belém. No segundo dia, será a vez de Carol Filgueira receber do Patorroco Cristina Maseda, de Paraty. E para fechar o evento, Juliana Souza Duarte conversará com Silvana Graudenz Müller, do restaurante Casa Cheia.





AROMAS Os três encontros contam, portanto, com um anfitrião de Belo Horizonte bastante qualificado, que poderá falar com propriedade da tradição, pluralidade, criatividade e inovação da nossa gastronomia. Como tem caráter agregador, complementar, neste período de três dias o encontro promove a troca de experiências, a mobilização e aproximação dos que atuam nessa área. Os participantes – estudantes, profissionais e amantes da gastronomia – serão surpreendidos e estimulados a conhecer e a degustar a gastronomia mineira, numa oportunidade de experienciar a cidade sob a ótica dos aromas, cores e sabores inusitados.