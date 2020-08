McLaren do piloto Ayrton Senna ganhou nova versão

(foto: Divulgação) A maioria desse público-alvo nunca ouviu falar em Ayrton Senna, que morreu em maio de 1994. Mas o McLaren do piloto brasileiro ganhou nova versão, em miniatura, direcionada às crianças de 3 a 6 anos. O modelo tem motor elétrico, freios reais, luzes de freio, portas funcionais e produz o mesmo som do carro real. Para ligar o veículo, há um botão de partida real no painel, ao lado de uma central de entretenimento que é capaz de reproduzir músicas vindas de um cartão SD ou dispositivo USB. O preço da brincadeirinha? R$ 2.700 (tabela sugerida). O carrinho elétrico está disponível em seis opções de cores, sendo que um dos padrões – exclusivo para os concessionários – vai imitar as cores usadas no capacete do tricampeão de Fórmula 1.





MÃO NA MASSA

A 6ª temporada do Mão na Massa, competição de confeiteiros do SBT/Alterosa, terá a Philco como marca parceira. O Bake off Brasil – Mão na massa inicia mais uma temporada como um dos programas de maior audiência do SBT, reunindo 16 participantes de diversas regiões para revelar qual o melhor confeiteiro amador do país. Para que todos possam executar suas receitas com excelência e rapidez, a marca equipou toda a cozinha com alguns de seus mais recentes lançamentos. Ao longo dos 36 episódios, as dinâmicas serão baseadas em provas criativas e técnicas, avaliadas pelo padeiro Olivier Anquier e pela chef confeiteira Beca Milano.





MEDIDAS DE SEGURANÇA

Devido à pandemia do coronavírus, toda a produção do programa está cercada de medidas de segurança e proteção: confinamento antes e durante o período das gravações; demarcações de limite de espaço em volta das bancadas; proteção de acrílico nas ilhas de trabalho; demarcação de distância nos objetos de uso comum, como micro-ondas e ultrarrefrigerador; álcool em gel espalhado por toda a tenda; e uso de face shield na finalização dos preparos. Além do troféu, o vencedor levará 16 eletrodomésticos Philco para iniciar sua confeitaria. O segundo colocado ganhará 10 produtos, e o terceiro, cinco. O Bake off Brasil – Mão na massa vai ao ar todos os sábados, a partir das 22h30, no SBT/Alterosa. E também pelo site oficial: www.sbt.com.br/realities/bake-off-brasil.





BOMBRIL PUNIDA

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), responsável por fiscalizar a ética da propaganda no país, "puniu" a Bombril por racismo no caso do comercial da esponja de aço da marca chamada "Krespinha". O conselho recomendou a "sustação" da propaganda da marca e recomendou retirar a divulgação da esponja do site da empresa, decisões que haviam sido tomadas pela Bombril em junho. Após a enxurrada de críticas, a Bombril retirou o produto do portfólio da campanha e divulgou que deixaria de produzir a esponja.

A companhia pediu desculpas públicas e disse que não havia a "intenção de ferir ou atingir qualquer pessoa". O Conar registrou 1.873 queixas. A decisão da 7ª Câmara do órgão foi tomada por unanimidade e serve para orientar novos julgamentos e alertar outras empresas sobre

o caso, pois a entidade não tem "poder de polícia" para multar ou aplicar outras sanções.





INFLUENCIADO

Sabe quando você compra um produto e não entende direito por que escolheu uma marca em detrimento de outra? É que você pode estar sob efeito de um influenciador. Levantamento realizado pela Socialbakers aponta que as marcas Omo, Gympass, iFood, Brahma e Seara foram as que mais investiram em influenciadores neste período de pandemia. Relatório divulgado revela ainda as empresas que mais engajaram na produção de conteúdos: Granero Transportes, Mercado Pago e Sabonete Francis. Dados mostram também alta de 14,64% no uso de hashtags como #ad e #publi pelos influenciadores brasileiros durante a pandemia em relação ao trimestre anterior.





RANKING

n A marca de produtos de limpeza OMO ocupa o primeiro lugar no ranking entre as que mais colaboram com influenciadores, com 242 perfis fazendo 594 menções da marca, seguida da Gympass Brasil, com 202 produtores de conteúdo e 211 citações, e o aplicativo iFood, com 68 influenciadores que mencionaram a marca 145 vezes. Destaque também para a cervejaria Brahma, com 65 perfis e 172 menções, bem como a Seara, com 59 influenciadores e 64 citações. Para ver o estudo completo, acesse www.socialbakers.com.





EMBARÉ

Utilizando mídias diversificadas e tecnologia de ponta, a empresa investe mais de R$ 800 mil em ação que pretende ampliar a experiência do cliente com a marca. Para reforçar o relacionamento com o varejo e incentivar o e-commerce, a Embaré, detentora da marca Camponesa, inicia a promoção Sabor de prêmios. A ação promocional vai sortear um voucher no valor de R$ 250 mil para compra de uma casa, oito vale-compras no valor de R$ 1.800 cada e 300 bônus de celular. A campanha é válida para compras realizadas no aplicativo Sou Camponesa ou em estabelecimentos comerciais, e-commerces ou aplicativos de lojas situadas em Minas Gerais que emitam nota ou cupom fiscal eletrônico. Veja detalhes no site www.sabordepremioscamponesa.com.br.





Empregos





A Stone, empresa de tecnologia financeira, tem novas oportunidades de emprego abertas em Uberaba, no Triângulo Mineiro. As vagas são para o time comercial externo da fintech, que busca pessoas alinhadas à sua cultura e que queiram transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil. Para se candidatar, é só acessar o site, conferir os pré-requisitos e se inscrever. Não há data-limite para realizar a inscrição no portal. As vagas contam com salário fixo + variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vales alimentação e refeição, vale-transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia. Site: www.stone@idealhks.com.