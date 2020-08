Especialistas do Google e Taboola dão dicas de como vender mais na crise

O vídeo do webinar de terça-feira passou a ser importante fonte de consulta para os gestores de empresas (foto: divulgação) O bate-papo realizado no Webinar “Estratégias de marketing para vender mais durante a crise”, promovido pelos Diários Associados na tarde de terça-feira (18), recebeu os especialistas Henrique Matos (Google Brasil) e Fernando Tassinari (Taboola), que fizeram uma reflexão sobre estratégias de marketing para a sobrevivência das empresas na crise sanitária. O conteúdo, disponível no canal do Portal Uai no YouTube, continua mobilizando pequenos e médios empreendedores pelas inúmeras dicas passadas pelos especialistas durante o encontro.

Ambos são referência em estratégias de marketing e publicidade no país e apresentaram diversos insights sobre o tema. Fernando Tassinari é o diretor regional da Taboola no Brasil, uma das principais plataformas de "publicidade nativa" do mundo. Com mais de 25 anos de experiência, ele é um dos pioneiros no mercado digital brasileiro. Está na lista Top 10 Internet Business dos anos 2000, 2001 e 2002. É especialista em desenvolvimento de negócios, gestão de talentos, planejamento estratégico.

Já Henrique Matos é diretor de parcerias globais na Google Brasil, também com mais de 20 anos de experiência, com atuação em grandes empresas nacionais e multinacionais. Tem vasta experiência em mídias digitais, sendo reconhecido por suas participações em seminários e conferências sobre temas como mídia digital, publicidade on-line, dados e novas tecnologias.

O bate-papo foi mediado pelo jornalista Benny Cohen, editor de mídias convergentes do Portal Uai e do Estado de Minas. Os convidados fizeram um diagnóstico do momento na abertura, e depois debateram por uma hora temas relevantes, como a importância de pensar o marketing como investimento e a sua eficácia neste momento; a necessidade de se trabalharem mídias complementares; saber identificar o público do seu negócio e sempre testar a estratégia de comunicação para ele; dicas para acertar na estratégia de marketing para esta fase de retomada. Veja como foi assistindo ao vídeo, disponível no canal do Portal Uai no YouTube.