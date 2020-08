(foto: Nicole Heiniger/divulgação) Para o verão 2021, a grife paulista Mixed, que este ano completa 30 anos, se inspirou na preservação e no cuidado que todos devem ter com a natureza e suas formas de vida. Intitulada "A força da natureza", a coleção convida para um mundo no qual fauna e flora existem em abundância, com todos os seres coexistindo em harmonia e respeito.

(foto: Nicole Heiniger/divulgação) (foto: Nicole Heiniger/divulgação) (foto: Nicole Heiniger/divulgação) A marca declara, na próxima estação, o amor e fascínio pelo meio ambiente e desenvolveu uma campanha para deixar isso bem claro. O cenário recebeu muito verde, flores e elementos da natureza, materializando um verdadeiro respiro de escapismo e conexão. Uma verdadeira representatividade do maior desejo das pessoas atualmente, uma vez que estamos em isolamento social há cinco meses.

(foto: Nicole Heiniger/divulgação) (foto: Nicole Heiniger/divulgação) (foto: Nicole Heiniger/divulgação) Desde que foi fundada por Riccy Aranha, a label atua no segmento fashion de luxo, e veste mulheres contemporâneas, sofisticadas em todos os seus momentos. É reconhecida por sua qualidade de fabricação 100% brasileira. Em todas as coleções a Mixed lança peças para as cinco linhas que compõem o seu portfólio: Mixed Essencial, Mixed Jeans, Mixed Noite, X-Couture e Mixed Kids.