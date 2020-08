(foto: pixabay) Estamos vivendo uma fase difícil de vida e antagônica. Parece que nada acontece, que tudo está lento e parado por estarmos vivendo isolados por causa da pandemia. Algumas pessoas chegam a dizer que o ano de 2020 não existiu. Por outro lado, a vida parece veloz demais, as demandas pessoais, familiares e profissionais nos deixam mergulhados em exigências, cobranças e comparações. Diante desse cenário, é muito fácil nos sentirmos angustiados, perdidos, desolados, e até humilhados, por não dar conta de tantas coisas que, na maioria das vezes, se mostram incertas no futuro. Vivemos um tempo em que há um imperativo para sermos felizes, e isso tem gerado mais angústia que felicidade, pois não conseguimos sustentar a exposição desenfreada e irreal de nossas vidas.

Sente-se perdido, sem saber aonde ir ou como sair de uma situação difícil? Tem medo de enfrentar circunstâncias imprevisíveis, se sente vulnerável diante dos novos tempos? Está sofrendo uma perda real? Tem medo do que vem pela frente? Para responder a essas questões, o psicólogo e orientador profissional Leo Fraiman escreveu o livro Superação e equilíbrio emocional: 35 caminhos para enfrentar os novos tempos. Além de estar recheado de possibilidades e inspirações acolhedoras que ajudarão o leitor a encarar essas inseguranças, poderá ser um grande aliado no processo de superação emocional, tornando-o mais resiliente.

Superação e equilíbrio emocional foi escrito em meio à pandemia da COVID-19, a partir de intensas pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento, com destaque para a logoterapia, que estuda o sentido da vida. Além do perigo iminente da morte ou de perda de algum familiar, há o medo do desemprego, da fome, da violência que uma desordem social pode provocar. Tudo isso nos atormenta, nos desestabiliza, nos ameaça a saúde mental e nos tira do eixo.

Fraiman apresenta caminhos e relatos inspirados em histórias reais que ajudam a (re)encontrar o equilíbrio emocional necessário para enfrentar os novos tempos. Caminhos que serão construídos por cada um, do seu jeito e no seu tempo. “Quando não escolhemos o que viver, ainda assim podemos escolher como viver. Essa é a principal mensagem desse livro, um convite à autoconsciência e a uma atitude gentil e generosa consigo mesmo, especialmente nos momentos delicados da vida”, diz o autor.

