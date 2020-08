Atendimento ainda faz a diferença para a sobrevivência das marcas

(foto: Pixabay) O Comitê de Consumer Experience da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) divulgou o estudo "As áreas de atendimento e o seu impacto na relação consumidor-marca", coordenado pelo Comitê de Consumer Experience. A pesquisa de campo foi realizada pela Consultoria Maena Inteligência Analítica, com o objetivo de entender o papel das áreas de atendimento ao consumidor para o público geral e sua relevância estratégica da área para os negócios.

O lançamento ocorreu durante o webinar ABA "Grandes desafios, novas possibilidades", promovido em conjunto pelos comitês de Consumer Experience e Insights da entidade, com a audiência de mais de 140 executivos inscritos, associados à entidade, entre eles a presidente da ABA, Nelcina Tropardi, membros da diretoria e conselho e lideranças dos comitês nacionais e grupos de trabalho do Capítulo Rio.

Betania Gattai, presidente do Comitê de Consumer Experience, destaca que "um atendimento de qualidade significa identificar a necessidade do cliente e, principalmente, exercer o olhar empático para o ser humano com quem estamos construindo uma relação de confiança e credibilidade. Esse é um debate do nosso comitê há anos e vê-lo em nosso guia, disponível para todo o mercado, nos traz a sensação de mais um dever cumprido".





COMPROMISSO Sandra Martinelli, presidente executiva da ABA, fala da importância do estudo em promover o debate, comparações e reflexões em torno da importância do atendimento ao cliente nas organizações. "Dentro de uma conjuntura social bastante exigente, é fundamental que as empresas procurem investir constantemente em seu atendimento. Mais do que um fator importante para sua empresa, isso reflete no compromisso que assumimos com nossos consumidores e com a sociedade".

Já Daniela Benetti, sócia fundadora da Consultoiria Maena Inteligência Analítica, observa que os resultados reforçam noções básicas, mas que devem ser levadas em consideração no contato diário com os públicos. "Quando desenvolvemos o estudo, compreendemos que os clientes devem se sentir acolhidos desde o primeiro contato com a empresa. Ademais, consumidores felizes voltam e, além disso, recomendam as marcas aos seus amigos, familiares e colegas de trabalho. O foco na satisfação dos clientes pode fazer maravilhas pelo marketing e pela receita dos negócios", pontua.

O estudo completo está disponível para download no site da ABA (www.aba.com.br).