(foto: Pixabay) QUEIJO VIA E-COMMERCE

Que mineiro nunca recebeu uma encomenda do tipo "traz um queijo do interior pra mim"? Pois os tempos são outros. Agora, não é preciso mais passar pelo incômodo. A internet resolveu o problema e vem sendo a solução neste período de pandemia. Pelo menos para os fabricantes da cidade de Alagoa, no Sul de Minas. A agência dos Correios da cidade se transformou em entreposto de queijo. Atualmente, a agência se mantém aberta só por conta do volume de compras do produto pelo e-commerce, o que tem sido essencial para a subsistência dos pequenos produtores.





EXPANSÃO

A marca mais famosa da cidade é a queijo D'Alagoa-MG, que acumula várias premiações, como de melhor queijo artesanal de leite cru do Brasil e no Mondial du Fromage, na França. O impacto desse reconhecimento é extenso e tem feito transformações sociais e econômicas no município, além de resgatar a tradição e a cultura do produtor local e incentivando o turismo. Em janeiro de 2012, a empresa entrou no e-commerce em parceria com a Loja Virtual, da Locaweb. Agora, com a ampliação da internet na região, a marca migrou para a Tray, unidade de negócios da Locaweb. Para mais informações, acesse www.tray.com.br.





OLHAR DIFERENTE

O estudo global "Covid-19 Mindset: A colisão de questões – Segunda onda", produzido pela FleishmanHillard, por meio de sua área de pesquisa True Global Intelligence, ouviu consumidores de sete países (Estados Unidos, Reino Unido, China, Coreia do Sul, Itália, Alemanha e Canadá), entre 8 e 19 de junho, e revela que 80% veem as marcas e produtos de forma diferente. O que ele compra e de quem compra agora são mais avaliados: 63% deles irão avaliar o comportamento de uma empresa durante a Covid-19 antes de comprar seu produto, e 62% dizem que os produtos e serviços que antes pensavam que eram importantes não são mais.





VALORES

Consumidores e funcionários cobram responsabilidade compartilhada (58%), sacrifício compartilhado (58%) e valores compartilhados (46%) como novas diretrizes para as empresas se posicionarem e resolver questões sociais. O estudo também avaliou o sentimento das pessoas em relação ao cenário atual. O medo de que as restrições sejam reduzidas muito rapidamente e possam causar um aumento na taxa de infecção está presente em 71% dos participantes. Além disso, 56% veem as pessoas ao seu redor como mais perigosas do que antes (dado versus a primeira pesquisa, realizada em abril 26%).





OTIMISMO REDOBRADO

Em compensação, a pesquisa mostra que a expectativa de quando tudo voltará é de 50% dos entrevistados, o dobro em comparação ao mesmo estudo realizado em abril. O tempo em que a vida levará a ser normalizada aumentou para sete meses e meio, contra quatro meses e meio do primeiro levantamento. O estudo completo pode ser baixado pelo link http://bit.ly/33Js1Er.





CONSTRUINDO O FUTURO

Com o objetivo de criar novas oportunidades para crianças, adolescentes e jovens de Betim, o Instituto Ramacrisna, instituição de Betim que atende a 11 cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (em 2019, foram 50.614 atendimentos), realiza o projeto Construindo o Futuro, com patrocínio da Petrobras, nos bairros Imbiruçu, Colônia Santa Isabel e Petrovale, vizinhos à Regap, na cidade de Betim. Durante dois anos, o projeto oferecerá gratuitamente cursos de qualificação profissional, oficinas e atividades esportivas, culturais e de incentivo à leitura. Serão beneficiadas 3.200 pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo crianças, jovens e adultos com idade entre 3 e 40 anos.





CENTURY SEM FOX A Disney anuncia o fim da marca 20th Century Fox Television, das mais famosas da história do entretenimento, que passa a se chamar 20th Television. O logotipo permanecerá no mesmo formato, mas sem a palavra excluída. Os títulos antigos, porém, terão as imagens anteriores mantidas. A mudança tem como estratégia se afastar do presidente norte-americano Donald Trump, ligado à empresa proprietária da marca. Segundo a imprensa americana, a Disney também mudará a marca de seus outros estúdios de TV. O ABC Signature Studios passa a ser apenas ABC Signature, e o Fox 21 Television Studios se torna Touchstone Television.





Cursos









ramacrisna O projeto irá promover cursos de qualificação profissional nas áreas de auxiliar administrativo; iniciação à fotografia; iniciação à informática; recepcionista; cuidador de idosos; barbeiro; manicure/pedicure, e cabeleireiro. Serão realizadas 90 turmas, beneficiando 1.230 jovens e adultos de 16 a 40 anos. Os cursos foram pensados para atender jovens cursando os anos finais da escola fundamental e adultos sem qualificação e pouca escolaridade, que precisam de ocupação para melhorar as condições de vida da família. Devido à pandemia, os cursos foram adaptados para o formato EAD. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Ramacrisna. Informações: www.ramacrisna.org.br.

.





CUIDE-SE BEM O Boticário realizou uma aula virtual especial para o lançamento da sua nova linha de cuidados com o corpo e cabelos "Cuide-se Bem Ativa", para os praticantes de atividades físicas. O evento on-line contou com a participação da imprensa especializada e formadores de opinião de todo o Brasil. Em parceria com uma academia paulista, a marca promoveu uma aula animada de burn & dance, seguida por um alongamento relaxante para os convidados. Veja em www.boticario.com.br.