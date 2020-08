Pai de hoje

(foto: Iude Richele/divulgação)



Com o isolamento social imposto este ano, o relacionamento entre pais e filhos foi diferente. Para quem mora com os filhos, foi intenso, 24 horas por dia, e com certeza gerou experiências

que jamais serão esquecidas pelos filhos nem pelos pais. Por isso, este Dia dos Pais será diferente de

todos os outros