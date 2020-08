(foto: Suvinil/Divulgação)



A marca Suvinil vai completar 60 anos em 2021, mas a empresa antecipa campanha focada na diversidade e pluralidade do Brasil. O objetivo é encantar consumidor tradicionais, como os pintores, e os mais jovens. Para isso, vai trabalhar com influenciadores digitais, que abordarão suas histórias pessoais e as relações com os espaços físicos. Entre os primeiros nomes estão Joana Lira (regionalismo), Ori Interiores (étnico-racial), Moda em Rodas (pessoa com deficiência), Criola Doida (corpo gordo), e Stephani Demczuk (LGBTI+). A empresa mudou seu posicionamento nos últimos anos. Prova disso é o fato de possuir 30% de mulheres em cargos de liderança, um percentual acima da média global que é de 22% a 24%.





DIVERSIDADE NATURAL

A semana foi agitada pela campanha do Dia dos Pais da Natura. A marca apresenta Thammy Miranda, que é trans, como protagonista. Thammy parece com filho e diz que "Ser pai e´ isso! Estar presente e´ o melhor presente! @naturabroficial". Desde então, ele passou a ser alvo de transfobia e a marca ataca nas redes sociais. A empresa, porém, divulgou em suas redes sociais que "A Natura acredita na diversidade. Esse valor está expresso em nossas crenças há mais de 20 anos, estando sempre presente em nossas campanhas publicitárias

e projetos patrocinados.





INHOTIM AMIGO

O Dia Internacional da Amizade, comemorado na quinta-feira, não passou em branco para os seguidores do Inhotim no Instagram (@inhotim). O instituto promoveu um desafio de caça aos posts para seus seguidores, quando postou a foto oficial da ação. O seguidor tinha que curti-la e marcar um amigo, que poderia se presenteado junto com ele. Ambos têm que seguir o @inhotim e @inhotimloja. Haverá três vales-presente escondidos nas legendas de três posts diferentes no feed do @inhotim. Os seguidores tiveram que revirar os posts para achá-los. Levou o prêmio quem achou primeiro um dos três posts e comentou nele a palavra "ACHEI". Os prêmios foram duas adesões da categoria Individual do Programa Amigos do Inhotim (para o seguidor e o amigo marcado) válidas por um ano, a partir da reabertura do Instituto à visitação; dois ingressos para visitar o Inhotim após a reabertura, com direito a carrinhos em rotas; duas canecas da Coleção Trópicos da Inhotim Loja Design.

PRESENTE COM DOAÇÃO

Como uma criança vê a presença mais intensa do pai no dia a dia, situação provocada pela quarentena da pandemia do coronavirus. É com esse olhar que a campanha do Dia dos Pais do Boticário tenta impactar seus clientes e, ao mesmo tempo, homenagear todos que assumiram novos papéis nos últimos meses de isolamento social. O filme, com versões de 60" e 30", mostra a rotina de uma família, em especial a interação carinhosa do pai com uma garotinha. A menina o vê como personagem lúdico, um novo morador que apareceu nos últimos meses.





LÚDICO

Os dois aprontam todas dentro de casa - brincam de amarelinha, pega-pega, pique-esconde, em uma relação muito divertida. O tempo todo, cada um está descobrindo algo novo no outro, o que faz com que a filha deseje que esse "novo morador" fique para sempre. Com uma mensagem de muito amor, o comercial encerra: "já que nada vai ser igual, que seja melhor". Veja o vídeo no https://youtu.be/Mjl8zrAiCIs





FÓRMUM DE CARREIRAS

A história aponta como crises mundiais, como uma pandemia são também aceleradoras de tendências. No mercado de trabalho, já é possível observar a validação de práticas e condutas que, antes, eram apenas previstas. Pensando nisso, o Centro Universitário Newton Paiva realiza o Step up - Fórum de Carreiras Newton. Sempre às terças e quintas, às 18h, até o próximo dia 20 de agosto, as discussões virtuais recebem convidados do mercado para refletir sobre temas importantes para a condução de carreiras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3jxAwYD.





NOVOS CLIENTES

Conquistar clientes neste período de crise é realmente motivo para festejar. E quem está soltando fogos é a Interface Comunicação Empresarial, agência fundada em 1993. A empresa acaba de agregar ao seu portifólio a Afapemg (Associação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares) e o Sindilei/MG (Sindicato dos Leiloeiros de Minas Gerais). Criada em 2015, a Afapemg trabalha pelos direitos, respeito e reconhecimento do segmento em Minas Gerais. Atualmente é presidida pelo empresário Altamiro de Almeida Assis, de Pará de Minas. Já o Sindilei/MG foi constituído em 2008 e tem como presidente o leiloeiro Gustavo Costa, da GP Leilões.





MÚSICA E CERVEJA

A cerveja Eisenbahn anuncia que irá lançar 11 canções inéditas de Adoniran Barbosa! O projeto é uma homenagem ao ícone da música brasileira que completaria 11 décadas neste ano, caso estivesse vivo! As faixas serão lançadas no Spotify e reúne artistas de peso: Elza Soares, Zeca Baleiro e Di Melo. Além deles, artistas em ascensão como a banda Francisco El Hombre, ÀVUÀ, Zé Ibarra, Rubel, Barro, Luê, Amanda Pacífico e Illy também cantarão as músicas de Adoniran. O projeto tem curadoria do Coala Lab e produção da Dahouse Áudio. O produtor musical é Lucas Mayer. Adoniran Barbosa era o nome artístico de João Rubinato. Conhecido como o pai do samba paulista, além de músico, foi compositor, humorista, radialista, ator e até artesão. Nascido em Valinhos, no interior de São Paulo, faleceu em novembro de 1982 e além do clássico "Trem das Onze", entre os grandes sucessos da carreira estão "Saudosa Maloca", "Iracema" e "Samba do Arnesto".





CORAÇÕES AMIGOS

O Grupo 3 corações foi eleito pela segunda vez seguida como uma das melhores empresas do setor de agronegócio para se trabalhar. Além disso, a avaliação, realizada pelo Great Place to Work (GPTW), concedeu ao grupo o quarto lugar, na categoria de companhias de grande porte. Divulgado este mês, o ranking é uma parceria do GPTW com a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). O resultado é obtido pela análise realizada das práticas adotadas pela empresa e com uma pesquisa direta com colaboradores das grandes e médias companhias participantes. Os critérios de avaliação são: oportunidade de crescimento, qualidade de vida, remuneração, sentimento de tratamento justo, equidade de gênero e feedbacks por parte dos gestores.