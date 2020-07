(foto: Pixabay) PAIS AQUECIDOS

O Dia dos Pais está chegando e com a flexibilização do isolamento social em várias cidades acontecendo, mesmo com a pandemia ainda sendo uma forte preocupação, 66% dos brasileiros pretendem comprar presentes em lojas físicas. É o que mostra pesquisa realizada pela Vivo Ads, plataforma de anúncios da Vivo, que ouviu 10 mil entrevistados. Dos que escolhem essa modalidade para fazer suas compras, 40% afirmam preferir ver o presente pessoalmente antes de decidir compra-lo. Para aqueles que vão optar pelas lojas online, 32% dos entrevistados afirmam que o principal motivo são as promoções, e outros 23% preferem as compras online pela facilidade.





INVESTIMENTO

O estudo aponta que 60% dos brasileiros devem gastar até R$100 para marcar a data. Entre as opções, muitos pais devem ganhar itens de moda e acessórios (17,6%) ou joias e relógios (15,7%). Ainda aparecem como opções mais citadas os chocolates (8,8%) e os eletrônicos (7%). E dos 44% dos brasileiros que querem presentear mais alguém no Dia dos Pais, como avô e irmão. A pesquisa mostra que 51% dos entrevistados devem usar dinheiro em espécie e que 36% afirmam que não vão comprar presentes em função da situação financeira atual.





PERGUNTAS E RESPOSTAS

Nesta terça-feira, às 17h, com transmissão pelo YouTube do MM Gerdau, os professores da área de Ciências Econômicas, Eduardo Albuquerque e Grazi Mendes, discutem o tema "Outras economias - Inteligência artificial, modelos e futuro do trabalho". Eles abordam os efeitos das revoluções tecnológicas sobre a economia global e o cotidiano dos trabalhadores. Além disso, discutem a inteligência artificial como tecnologia emergente, que impulsiona o reposicionamento e o futuro do trabalho e o comportamento das relações no ambiente profissional.





PROGRAMAÇÃO

O evento tem curadoria colaborativa e investimento de Casa Fiat de Cultura, CCBB BH, Memorial Minas Gerais Vale MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal. Até 18/08, sempre às terças, de forma gratuita e com transmissão simultânea em Libras, os encontros são mediados pela jornalista Daniella Zupo. Nomes como o líder indígena e pensador Ailton Krenak e a futurista Lala Deheinzelin já passaram pelo Webinário. Nos próximos dias, será a vez do psicanalista Christian Dunker (4/08), da escritora Conceição Evaristo e da crítica de arte Júlia Rebouças (11/08) e do físico e astrônomo Marcelo Gleiser (18/08). A cada semana, um espaço cultural transmite ao vivo do seu canal de YouTube.





UNIMED-BH LANÇA APP

Neste período em que a conectividade passou a ser essencial para a maioria dos cidadãos, a Unimed-BH aproveita para lançar seu novo aplicativo com uma grande campanha de marketing. O conceito é "APP Unimed-BH. Tecnologia a serviço do cuidado". A campanha tem como objetivo incentivar o cliente a baixar ou atualizar o APP em seu celular. Além de vários serviços na palma da mão, o usuário do plano de saúde poderá acessar também a consulta online, buscar atendimento por geolocalização, acessar resultados de exames e outras funcionalidades que facilitam seu dia a dia.





MÍDIAS

Criada pela agência Lápis Raro, a campanha mostra a praticidade no acesso associada a experiências simples, mas valiosas. As peças destacam as funções do aplicativo e traduzem em imagens os benefícios que a tecnologia oferece. A linha criativa também traz momentos de afeto e tranquilidade, interagindo com o desenho de um celular. A campanha está em rádio, painéis e bancas de LED, jornal, revista, mídia indoor (TV nas unidades do Hermes Pardini e São Marcos), mídia helicóptero, redes sociais e mídia online. Para baixar ou atualizar o novo aplicativo é só pesquisar Unimed-BH nas lojas Play Store ou App Store.





PELA NATUREZA

O Grupo Boticário prepara ação envolvendo todas as suas marcas para protestar contra o desmatamento. O objetivo é conscientizar os consumidores sobre a importância de proteger as florestas brasileiras. A iniciativa foi lançada em 17 de julho, Dia de Proteção às Florestas. A ação envolve as marcas Eudora, Vult; quem disse, berenice?, Beauty Box, Eume, Beleza na Web e O Boticário. As redes institucionais e as iniciativas filantrópicas do grupo, Instituto Grupo Boticário e a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, também participarão. Somadas, as marcas reúnem mais de 21 milhões de seguidores no Instagram. Os consumidores impactados pela ação serão direcionados para o site da Fundação Grupo Boticário, que apresentará conteúdos sobre a atuação da empresa em favor das florestas.





CRUZEIRO DESVALORIZADO

O futebol profissional está de volta à capital mineira, mas a pandemia do coronavirus não é o maior problema para alguns clubes. No Cruzeiro, por exemplo, o balanço de 2019 divulgado pelo clube revela o pior exercício de um clube na história do futebol brasileiro. Em pouco mais de uma década, o clube transformou-se no maior passivo a descoberto entre os clubes brasileiros. De acordo com levantamento da Pluri, de 2011 para cá o Patrimônio Líquido celeste caiu R$ 644,5 milhões. Foram 12 déficits nos últimos 13 anos, resultando em uma perda acumulada de R$ 687 Milhões, sendo R$ 394 Milhões somente em 2019, prejuízo recorde na história do futebol brasileiro.





n CHAVES VIA DRONES

Realizar o sonho da compra da casa própria alimenta o imaginário da maioria dos cidadãos. E para não quebrar o encanto, a construtora AP Ponto resolveu inovar na entrega das chaves neste período de afastamento social. Em ação inédita no Brasil, a construtora recorreu a tecnologia e fez a primeira entrega de chaves utilizando um drone. A ação foi realizada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, segundo polo de atuação da empresa no estado. De acordo com Bárbara Guimarães, coordenadora de marketing da AP Ponto, "o novo consumidor quer ser surpreendido em todos os canais da empresa, vivendo experiências de compra cada vez mais personalizadas e inovadoras".





LUPA +

Com 11 anos no mercado de comunicação corporativa, a Lupa Comunicação apresenta ao mercado uma nova agência. A Lupa nasce com o foco em branding e produção de conteúdo audiovisual, como webséries, transmissões ao vivo e filmes para marcas. Luisi Valadão, jornalista e fundadora da empresa, é a CEO da agência. A Lupa surge a partir da parceria da empresa mãe com a produtora Forever Filmes e o criativo Carlos Nem. Na nova operação, Patrick de Oliveira assume o posto de diretor de produção. Enquanto Carlos Nem, diretor de arte, é o diretor de criação.





Cursos





FGV/CURSOS - Com objetivo de proporcionar acesso em horário flexível a informações pertinentes dos diversos cursos de educação continuada que oferece, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) está disponibilizando - gratuitamente - conteúdo em seu novo canal de comunicação. Todas as quintas-feiras, a instituição disponibiliza um tema em seu podcasts com conteúdo produzido pelos professores da FGV Educação Executiva. Serão dez episódios, de aproximadamente dez minutos, no Canal da FGV do Spotfy, no formato de pílulas do conhecimento. Informações: open.spotify.com/episode/7LMSy9aliYbVngQ8ClNSM1