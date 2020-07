Inhotim lança nova série para colecionadores

A obra do artista têm tiragem de 30 e 100 exemplares, respectivamente (foto: Inhotim/divulgação ) Com peças de Laura Vinci e Marcius Galan, entre outras, o Instituto Inhotim lança a segunda edição do projeto Múltiplos Inhotim. Duas obras de arte exclusivas e em tiragem limitada estão disponíveis para colecionadores e apreciadores da arte contemporânea, na Inhotim Loja Design. A escultura X vermelho, de Laura Vinci, e a litogravura Belo Horizonte, de Marcius Galan compõem a segunda edição do projeto Múltiplos Inhotim, criado pela instituição para fomentar o colecionismo e incentivar a produção artística.

As duas edições (a primeira foi lançada em novembro de 2019) são frutos de uma parceria bem-sucedida entre a Inhotim Loja Design e a Carbono Galeria. E, novamente, contam com obras de Laura e Marcius, artistas convidados pela curadoria do Instituto a desenvolver peças inéditas, especialmente para o projeto.

CONJUNÇÃO Em 2020, o X vermelho de Laura Vinci sai do papel e da moldura e ganha a tridimensionalidade da escultura em pedra rosso fiorentino. Nos dois Múltiplos produzidos pela artista observa-se uma relação entre a materialidade e abstração, poética recorrente em seu trabalho.

"O X veio para as minhas peças tridimensionais e para mim. Ele é uma conjunção, um ponto de atenção, um ponto no mapa. É como se ele pudesse estar em tudo, na luz, no ar, em nós, como se fosse etéreo, se imprimindo nas coisas do mundo", comenta Laura Vinci. Em 2019, Laura produziu uma litogravura com um X gravado em vermelho sanguíneo sobre o papel, tal como uma marcação de um ponto no mapa. Agora, o elemento é apresentado em estado diferente e com tridimensionalidade.





MÚLTIPLOS Em Belo Horizonte, Marcius utiliza elementos como o minério e a terra, que estão presentes na paisagem do entorno do Inhotim, em Brumadinho, criando sobreposições que nos remetem as regiões montanhosas, invocando um horizonte. Em 2019, ele produziu a obra Forquilha para os Múltiplos a partir de gravetos oriundos de podas no Inhotim. "As esculturas (que nunca serão iguais porque vêm de árvores diferentes) e as gravuras (que pelo movimento do papel na água acabam imprimindo paisagens diversas) possuem uma relação com a reprodutibilidade do múltiplo - apesar de fazerem parte de uma edição, são únicas", pontua o artista. A loja pode ser acessada em www.inhotim.org.br