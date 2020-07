'Gigante do Turismo' vai destinar recursos aos profissionais do setor

Parte do valor arrecadado nos ingressos será repassada aos profissionais do setor de turismo (foto: Mineirão/Divulgação )

Segundo o Ministério do Turismo, o setor emprega 6,9 milhões de pessoas, o equivalente de 7,5% do total de postos de trabalho gerados no País. Em Minas Gerais, estima-se que 380 mil pessoas tenham sua renda ligada ao setor, incluindo comerciantes, agentes de turismo, guias, profissionais do transporte, hospedagem, alimentação e entretenimento, além dos informais. E, por trazer tanta movimentação, o setor foi o primeiro a parar e a causar grande impacto financeiro nos trabalhadores.





TODOS OS PÚBLICOS Diante dessa dura realidade, o Mineirão, que já tem o projeto Meu Mineirão - plataforma que oferece experiências dentro do estádio -, decidiu converter, junto com o Museu Brasileiro do Futebol, 25% da renda arrecadada com as atrações doações para os profissionais que se cadastrarem pelo link. O projeto conta com diversas atividades que atendem ao gosto de todos os públicos, por exemplo: tour completo para conhecer os bastidores do estádio, com acesso a vistas privilegiadas; tirolesa, para quem curte se aventurar nas altas aventuras; e, como principal atração, a batida de pênaltis. Os chutes proporcionam uma experiência real, como um jogador profissional em uma grande partida decisiva, em um local que contou com grandes vitórias e títulos de campeões.

Dessa forma, além de aproveitar as atividades até seis meses após a flexibilização da prefeitura, que permite atividades no Estádio, o visitante também contribui com os profissionais do turismo que ainda não podem trabalhar. Para Ludmila Ximenes, Relações Institucionais do Mineirão, a pandemia trouxe dificuldades desafiadoras. "Sabemos da nossa responsabilidade e buscamos a todo tempo unir nossos esforços para que as ações e atividades do estádio possam apoiar e contribuir com tantas pessoas diretamente impactadas neste momento. Acreditamos que a união vai nos ajudar a passar por este difícil momento e minimizar os efeitos dele", explica.





COMO PARTICIPAR A compra de ingressos do 'Gigante do Turismo' deve ser realizada no site oficial do Meu Mineirão, com preços a partir de R$ 10, conforme a atração escolhida. As atividades são promovidas mediante agendamento e devem seguir regras para garantir a proteção de todos os envolvidos. O Mineirão recebe cerca de 3 milhões de pessoas por ano. Cartão-postal da cidade, o estádio já foi palco de shows e partidas memoráveis. Durante a pandemia, tem inovado cada vez mais, para não deixar de apresentar novidades. O Museu Brasileiro do Futebol, que fica na área do estádio, recebe cerca de 60 mil pessoas por ano e carrega a história viva do futebol mineiro, de Belo Horizonte e do Mineirão. Mais informações em www.meumineirao.com.br/

Em apoio aos profissionais do turismo de Minas Gerais, setor que sofre profundamente com a paralisação das atividades por causa da pandemia do novo coronavírus, o Mineirão lança nova ação humanitária. A novidade agora é o 'Gigante do Turismo', projeto especial que promove atrações como tirolesa, tour pelo estádio, visita ao museu e batida de pênaltis, com parte do valor dos ingressos vendidos destinados aos trabalhadores do turismo e seus familiares.