Simplicidade para um mundo complexo

Prada na visão de Juergen Teller (foto: prada/divulgação) Miuccia Prada lançou a coleção primavera verão 2021 da sua marca, denominada Multiple Views (Multipla Visão), e como ela explica, uma declaração singular é substituída pelas perspectivas de múltiplas visualizações, por uma infinidade de criativos globais. Para apresentar a coleção virtualmente convidou cinco renomados artistas das artes visuais para trazerem diferentes visões para o filme e as fotos da coleção que tem este tema como mote. Visões diferentes, para uma coleção que propõe uma infinidade de interpretações do homem e da mulher Prada.

A Multipli Views foi delineada individualmente, é proposta em cinco capítulos, que por sua vez são interpretados por cinco artistas criativos. Uma verdadeira conversa onde Terence Nance, Joanna Piotrowska, Martine Syms, Juergen Teller e Willy Vanderperre propõem um filme que captura uma faceta da coleção Prada, distinta e definida em sua declaração e ideologia criativas, um ponto de vista da marca, e apesar das cinco visões ela é totalmente congruente.

Prada na visão de Martine Syms (foto: prada/divulgação) Os convidados definem o desfile de moda tradicional, onde cada observador tem seu próprio ponto de vista físico e ideológico na coleção, suas próprias opiniões, suas próprias observações. Também refletem a realidade dessa apresentação digital da Prada: aparentemente divergente, mas vista por muitos, em seus próprios ambientes, tempo, e mundos. Quando as pessoas não podem se comunicar, a marca mostra que é possível estabelecer um tipo diferente de comunicação e de comunidade, unida por ideias, objetivos e crenças. Chama atenção para as roupas, com um uso, um valor, uma longevidade e um lugar na vida das pessoas.

Prada na visão de Terence Nance (foto: prada/divulgação) A visão Prada é de que quanto mais complexo se torna o mundo em que vivemos, mais simples ficam as roupas, sem ostentação, ferramentas para ação e atividade. A coleção enfoca a quintessência da Prada, o significado. Como as roupas são usadas, onde e por quê. A coleção traz roupas esportivas e formais e fala de classicismo e futurismo, as peças são paradoxais, situadas em vários mundos – assim como esta coleção não é apenas emoldurada pelos olhos da grife, mas por um conjunto de criativos que apesar das diferenças são harmônicos.

(foto: prada/divulgação) A silhueta para homens é estreita, com tecidos tecnologicamente inovadores de náilon Prada e materiais elásticos justapostos a roupas tradicionais; já para as mulheres, os mesmos tecidos recebem volumes e tratamentos de alta-costura. Depois, o inverso: roupas industriais em confecções clássicas, couros, algodão, tafetá e roupas verdadeiramente esportivas, tiradas da coleção Linea Rossa, tecnicamente inovadora, que ditam a forma. Malha macia, cores e tecidos leves são usados nas roupas do dia a dia. Simplicidade com complexidade, a contradição: na aparente fragilidade pode ser encontrada força, através da alegria rigorosa. Uma sensação de leveza, o dinamismo do vestuário esportivo traz uma sensação de prazer, energia e diversão.





(foto: prada/divulgação) E-COMMERCE Este mês a marca lançou seu e-commerce no Brasil, através de site da marca prada.com.br. Ao mesmo tempo, uma versão totalmente renovada da plataforma da marca está disponível no mercado, seguindo uma estratégia digital intensificada recente e global. Refletindo a identidade por excelência da marca, o site combina os recursos de navegação atualizados com a estética da marca para uma experiência única de imersão criativa no seu universo. O site traz minivídeos e conteúdo personalizado.