Parceria com DA fortalece a Luzitar Mudanças no mercado

Tradicional no mercado, a especialização de mão de obra é forte diferencial da Luzitar Mudanças (foto: Luzitar/Divulgação ) Mudar sempre foi encarado com muita preocupação pelas pessoas devido às dificuldades naturais do transporte de mobiliários e outros objetos. Mas a especialização desse mercado amenizou os transtornos com o surgimento de empresas como a Luzitar Mudanças. Com mais de duas décadas de experiência, a empresa se tornou referência em mudança residencial e comercial, além de oferecer serviço de guarda-móveis e objetos.





Como o transporte é considerado serviço essencial desde o início da pandemia da Covid-19, a Luzitar Mudanças não parou e teve que se adaptar rapidamente à nova realidade. Porém, pelo espírito pioneiro, o impacto dos novos desafios foi absorvido com tranquilidade pela empresa e seus colaboradores. Medidas de segurança para funcionários e clientes, adequação aos protocolos empresariais, entre outras ações, mantiveram o ritmo adequado às demandas, como explica Carlos Henrique de Morais Mendes, diretor-geral da Luzitar.





"A pandemia trouxe novos desafios e adaptações a todos. Desde o início, o transporte foi colocado como essencial, então não paramos. Toda a nossa equipe é composta por funcionários registrados, portanto, não temos rotatividade de 'desconhecidos'. Dessa forma, acompanhamos mais de perto o estado de saúde de cada um, verificamos possíveis sintomas, bem como disponibilizamos no ambiente interno álcool em gel individual. Intensificamos a limpeza de banheiros e espaços comuns e recomendamos também que, ao chegar do serviço externo, todos tomem banho".

CREDIBILIDADE

O fato de contar com um quadro de colaboradores fixo faz da Luzitar Mudanças uma empresa com padrão de atendimento diferenciado no mercado. A experiência e qualificação de seus funcionários são diferenciais determinantes para o sucesso da marca. "Somos uma empresa já bem tradicional e reconhecida no mercado, e desde então o nosso grande diferencial é a especialização de nossa equipe de trabalho. Não terceirizamos funcionários. Todos são registrados, recebem treinamentos e possuem competências técnicas para a execução dos trabalhos. Dessa forma, transmitimos mais credibilidade ao nosso cliente e a garantia de um serviço de qualidade", afirma o diretor.





Atenta às novidades tecnológicas, de acordo com Carlos Henrique, a Luzitar foi pioneira no mercado regional de mudanças na informatização. Por isso, sente-se preparado para as transformações que virão no pós-pandemia. "Estamos sempre atentos às novas tendências e nos adequando de forma a aprimorar sempre. Inovação é um valor para nossa empresa", define.

MÍDIAS

Fazer parte de momentos importantes na vida de muita gente é um privilégio para poucos. Por isso, proporcionar uma experiência segura e confortável é fundamental para que seu nome seja sempre lembrado positivamente pelos clientes. Assim, o diretor entende que é preciso manter a marca presente no mercado, utilizando-se das mídias certas. E uma das estratégias de sua empresa são as parcerias, como a desenvolvida com os Diários Associados.





"As parcerias com veículos de comunicação também fazem parte do nosso processo de crescimento. Acreditamos na importância de sempre estarmos presentes no dia a dia do nosso cliente, para que, na necessidade de mudanças, o nosso nome seja o primeiro a ser lembrado. Nosso intuito é cada vez mais consolidar o nosso nome como empresa de vanguarda no segmento em que atuamos", assegura. "E estreitar esses vínculos com canais importantes como os Diários Associados traz ainda mais confiabilidade à nossa marca, pois aliamos nosso nome, já forte no mercado, a um canal de comunicação de relevância e abrangência em nosso estado e nossa cidade", finaliza o diretor.