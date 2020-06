Rede atinge maioridade com inteligência

Flávia Rios aposta no fortalecimento das relações no pós-pandemia (foto: Rede Comunicação/Divulgação) A agência mineira Rede Comunicação de Resultado, com atuação em todo o território nacional, está comemorando 18 anos em plena pandemia da Covid-19. Com equipe multidisciplinar, a empresa projeta seu caminho no pós-pandemia focada nas pessoas. Apesar de muitas incertezas, a agência aposta na inteligência para o novo momento da comunicação e reforça a importância dessa ciência como força motriz do desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, de empresas e instituições diante desse novo cenário de transformação.





“Chegamos à maturidade em um momento único. A pandemia acelerou o processo de evolução digital e mudou quase que imediatamente a maneira de se relacionar das pessoas. E a Rede Comunicação abraçou o desafio, usando a inteligência e fazendo jus ao seu papel estratégico junto aos clientes. Nossos profissionais trabalham incessantemente para encontrar os caminhos adequados e se adaptar frente a tantas transformações”, comenta Flávia Rios, CEO e fundadora da agência.





PARCERIAS

Com quase duas décadas de atuação, a agência já vivenciou diferentes cenários e desafios. Compôs o time de comunicação da mineradora Samarco após a tragédia de Mariana e foi a primeira agência a estruturar a comunicação da Fundação Renova. Com uma carteira de clientes de peso, aposta também na comunicação integrada de empresas, como a CNH Industrial. A Rede Comunicação se diferencia ainda pelas parcerias de longo prazo com empresas como os Diários Associados, Ambev, Gerdau, AngloGold Ashanti, Drogaria Araújo e Companhia Athletica, entre outras marcas importantes.





Com sede no coração de Belo Horizonte, a agência atua em todo o território nacional no setor privado – com empresas de diferentes áreas, portes e posicionamentos. Atualmente, conta com mais de 70 profissionais multidisciplinares em Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Além da extensa plataforma de serviços em comunicação, a agência estreia a área de audiovisual, que inclui ampla sala e estúdio estruturados para diferentes dinâmicas.





“Para o futuro, aposto nas pessoas. Sim, o ser humano no centro da nossa comunicação. Claro que a tecnologia está cada vez mais presente no nosso trabalho. Utilizaremos cada dia mais a inteligência artificial e os data centers para nos ajudar na assertividade da nossa comunicação. Mas, acima de tudo, seremos orientados para e pelas pessoas. Estamos pensando a comunicação para transformar relações”, conclui a executiva.