Diários Associados fazem live para comemorar o Dia do Mídia

Show on-line com Manu Diniz e Amigos será transmitido ao vivo pelo canal do Portal Uai, no YouTube (foto: Mariel Pelli/Divulgação) Ele é o profissional responsável pelo planejamento da propaganda do cliente. É quem cuida de todo o investimento que um cliente fará em sua comunicação. Prevê a utilização das estratégias corretas e escolhe os melhores meios e veículos para divulgar uma campanha publicitária. Ele faz a negociação com os veículos, verifica a programação, sessões nas quais os comerciais serão inseridos, planeja as ações do cliente, distribui, negocia a compra de espaços, monitora a exposição e o alcance das marcas no mercado, acompanhando toda a execução do projeto de mídia para dar o melhor retorno ao cliente.

Ufa! Estamos falando do mídia. Um profissional tão fundamental na cadeia de produção da comunicação que tem um dia só dele. E, neste domingo, 21 de junho, quando se celebra o meio pelo qual a informação é levada aos consumidores, os Diários Associados mantêm a tradição de homenageá-los. Em tempos de isolamento social, os Diários Associados convidam todos para assistir à live-show com Manu Diniz e Amigos, a partir das 16h30 de hoje, em seu canal do Portal Uai, no YouTube.





ATRAÇÕES

Manu Diniz preparou um repertório especial para os Mídias, com sucessos nacionais e internacionais: Banda Melim, Ana Vitória, Marisa Monte, Vitor Kley, Rita Lee, Anitta, Lagum, Tiago Iorc, Lady Gaga, Meghan Trainor, Alicia Keys, Cássia Eller, Iza, Kid Abelha, Vanessa Rangel, Marina Lima, Maiara & Maraisa, Paula Mattos, Marília Mendonça e Ivete Sangalo. Ela se reúne com seus músicos nos estúdios da RSom e Luz, na Pampulha, de onde será feita a transmissão da live-show.





BAIANERA

Manu Diniz se tornou uma das figuras mais queridas de BH, onde vive há 16 anos. A baiana é uma das relações-públicas mais reconhecidas da capital mineira. Na música, estreou com apresentação no Baretto do Hotel Fasano, em novembro do ano passado, em show beneficente para a Jornada Solidária Estado de Minas. De lá pra cá não parou mais, com várias apresentações. Ela já tocou nos principais bares e restaurantes da cidade; em inaugurações, casamentos, jantares de aniversário, choperias, baile de carnaval e ressaca de carnaval.





E nem mesmo a pandemia do coronovírus, que levou ao isolamento social, para sua banda. Mais uma vez, Manu reúne os amigos para nova apresentação: Live-Show Especial, ao vivo, pelo Dia do Mídia. A banda será formada por Manu Diniz (voz), Fabiano Mexicano (baixo), Júnio Schock (bateria), Léo Costa (guitarra), Vitor Dieguez (piano). Os convidados que farão dueto com Manu são Play Gerson, JP (Sofranz), Mateus Gontijo, Luks, Maitê Oliveira e Fernanda Hamacek.





PROFISSIONAL DE MÍDIA

Em um mercado no qual a atenção do consumidor é cada vez mais disputada por diferentes meios – jornal, TV, site, celular, redes sociais, rádio, blogs, embalagem colorida, aplicativos, entre outros –, a importância do profissional de mídia cresceu exponencialmente. E ganhou muito mais responsabilidade dentro da estrutura da comunicação. Ele é o elo entre o atendimento e a criação. Cuida da interface entre as necessidades dos clientes e as expertises de cada meio e veículo. Por isso, precisa saber tudo sobre o consumidor e o cliente, para propor e desenvolver a melhor estratégia de mídia para o investimento do anunciante – pelo menor custo, usando os melhores canais, para alcançar e engajar o consumidor certo, na hora exata, do modo mais efetivo. Mais do que um intermediador entre anunciante e meios, como era visto no passado, hoje suas ações têm que ser assertivas para trazer resultados eficazes para os clientes.





Serviço

Live-show especial ao Dia do Mídia

MANU DINIZ & AMIGOS

Neste domingo (21), às 16h30, no canal do Portal Uai no YouTube.

