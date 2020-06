Leitura para quarentena

Em tempos de medo e incertezas, um bom remédio é a leitura. As obras de Augusto Cury oferecem ferramentas para equilibrar o emocional e restaurar a esperança. Para quem só conhece o autor de ouvir falar, segue um pouco que quem é de fato Augusto Cury. Trata-se de um médico psiquiatra, pesquisador e escritor. Seus livros são publicados em mais de 70 países, e foram vendidos mais de 30 milhões de livros somente no Brasil. Cury é autor da Teoria da inteligência multifocal, que analisa o processo de construção dos pensamentos. Idealizador do programa da Escola da Inteligência, que ensina educação socio- emocional para mais de 400 mil alunos, entre crianças e adolescentes. Criou a AGE, a primeira Academia de Gestão da Emoção on-line, que já transformou a vida de mais de 25 mil alunos através dos cursos e treinamentos com as ferramentas de gestão da emoção desenvolvidas por ele, em seus mais de 30 anos de pesquisa e atendimentos psiquiátricos. Com isso, democratiza as suas ferramentas, não só no Brasil, mas entre todos os povos e culturas.





O avanço do novo coronavírus pelo mundo causou, nas palavras de Augusto Cury, um "terremoto emocional", trazendo medo, incertezas e falta de esperança para a população. Sem perspectivas concretas de tratamento da doença, retomada da economia e de como será a dinâmica pós-pandemia, a busca por equilíbrio emocional torna-se essencial. Nesse contexto, a editora Planeta lança exclusivamente no formato digital Autocontrole em tempos de estresse, publicação que reúne textos de grandes obras do autor que foram organizados de maneira a apresentar os princípios básicos da gestão da emoção para ajudar os leitores no período de distanciamento social.





"Foi necessário, infelizmente, um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez!", escreve Cury no prefácio. A edição é composta de trechos adaptados de obras, como Superando o cárcere da emoção, As regras de ouro dos casais saudáveis, Mulheres inteligentes, relações saudáveis e 12 semanas para mudar uma vida. Dividido em três partes – A mente ansiosa, Como viver o isolamento e Práticas diárias para a quarentena –, o livro teve os direitos autorais cedidos para possibilitar a comercialização a um valor reduzido e, portando, acessível a um maior número de leitores.





Considerado o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade, Cury compartilha técnicas de digestão de emoções e ferramentas para prevenir transtornos emocionais, ajudar o leitor a deixar de ser vítima do medo e do sofrimento por antecipação e a desenvolver relações saudáveis.





Ao mesmo tempo em que lança o e-book, a editora Planeta anuncia a reimpressão de O vendedor de sonhos, best-seller do autor que inspirou filme dirigido por Jayme Monjardim (O tempo e o vento e Olga) e estrelado por Dan Stulbach, que estreou em 2016 e entrou recentemente ao catálogo da Netflix, ocupando as primeiras posições entre os filmes mais assistidos. A obra conta a história de um psicólogo respeitado, que tenta o suicídio, mas é impedido pelo mestre, um mendigo que se autodefine um "vendedor de sonhos". Tanto o livro quanto o filme apresentam uma crítica à sociedade atual: consumista, desigual e que produz pessoas depressivas, angustiadas e especializadas em apontar falhas. As produções mostram caminhos para reconhecer a importância da existência de cada pessoa no universo, além de transmitir mensagem de alívio e esperança, sentimentos tão necessários em tempos como o que estamos vivendo.





