Marcas que unem conforto e elegância ganham mais visibilidade na quarentena

Fê-Lis (foto: Marco Túlio Pinto/Divulgação)

O desafio da quarentena é montar um guarda-roupa com peças que entregam conforto, mas não deixam a aparência descuidada. Para quem tem dificuldade de encontrar este equilíbrio, apresentamos três estilistas de Belo Horizonte que sempre trabalharam com este conceito. Fazem roupas básicas e atemporais que se encaixam facilmente no ambiente de casa, mas, quando o isolamento social acabar, podem (e devem) continuar no armário.





Este é um momento de grande visibilidade para a Fê-lis. A marca sempre defendeu o que no isolamento virou necessidade para as todas as mulheres: a roupa tem que ser confortável e elegante. “As pesoas só passaram a entender o conceito de conforto e elegância juntos quando foram obrigadas a ficar em casa. O fato de não ser vista não quer dizer que você não pode ficar elegante”, aponta a estilista Fernanda Elisa, que tem conquistado novas clientes no varejo e se prepara para lançar site novo.





A busca pelo conforto já começa na escolha dos materiais. Fernanda foge da ideia de que a mulher, para estar arrumada, tem que usar uma roupa dura e armada. Além disso, se recusa a usar tecidos artificiais, que não deixam o corpo respirar. A marca só trabalha com seda, linho e algodão puro (às vezes, arrisca incluir viscose em detalhes). Os shapes também falam sobre conforto. Todas as peças são amplas e se encaixam em diferentes corpos. “Roupa tem outro propósito além do vestir, demonstra para quem está me vendo a minha personalidade, então preciso entender o meu biótipo e escolher a roupa certa para ele.”





A elegância não está apenas no corte e acabamento cuidadosamente pensados pela estilista. Uma mulher está elegante quando consegue usar a roupa a seu favor, para se sentir bonita. “Desenvolvemos roupas neutras e atemporais, que podem ser usadas em qualquer estação e do seu jeito. A Fê-lis surgiu diante da necessidade de libertar a mulher de vestir o que ela quer.”





Na opinão de Fernanda, os vestidos são ótimas companhias na quarentena, tanto os longos quanto os medianos. Em casa, combinam com uma rasteira. Para ir ao supermercado, é só colocar tênis. Na reunião virtual, um colar resolve o look. Tudo depende dos acessórios. A estilista destaca uma peça da nova série (a marca não trabalha com coleções) que era para ser blusa e, por causa de um erro, virou o vestido. “Ele é visualmente simples, mas tem corte impecável e uma versatilidade que vai além. Extremamente oversized, fica bem em qualquer mulher.”

Fê-Lis



Coincidência, sorte ou intuição, Bharbara Renault, da Jardin, priorizou o conforto na hora de fazer boa parte da coleção de inverno. “São peças superconfortáveis, seja para sair ou ficar em casa. Com o mesmo look, você vai a uma festa se colocar salto ou pode ficar de chinelo em casa.” Soma-se a isso o fato de que a marca trabalha um shape mais solto, o que reforça o conceito cozzy (aconchego em português), muito apropriado para os tempos de quarentena.





Com a malha piquet cinza mescla, a estilista criou uma família perfeita para ficar em casa o dia inteiro, e ainda estar arrumada. Entre as opções, calça no estilo pijama (reta com elástico na cintura), blusas trespassada com amarração que pode ser cardigã ou cashquere, vestido básico longo e solto e túnica de gola alta com fenda na frente. Já o jersey de viscose, que tem “caimento incrível”, foi usado para fazer peças soltas e leves com franzidos e amarrações. Para os dias mais frios, vestido, calça, blusa e saia de moletom off white com rajados em tons de cinza.





O resultado é uma coleção neutra e atemporal do ponto de vista das cores e das modelagens, tanto que as roupas podem ser aproveitadas em qualquer inverno. “São peças feitas para usar a vida inteira, não caem de moda e combinam com tudo o que você tem no guarda-roupa. Elas multiplicam suas possibilidades.”

Valéria Mansur (foto: Guilherme Sidrim/Divulgação)

ASTRAL

Praticamente, não há procura por alfaiataria, as peças mais vendidas são das linhas de conforto, que representam o desejo das mulheres neste momento. “É uma roupa para fazer reunião de vídeo ou mesmo para mudar o seu astral em casa”, comenta. A marca tem e-commerce desde o início, há 10 anos (completados no último mês, sem festa), mas as vendas on-line nunca foram mais expressivas que as presenciais. Agora, o desafio é inverter essa lógica.





Jardin (foto: Lu Ananias/Divulgação)



As roupas de Valéria Mansur não são para ficar muito tempo no armário. A estilista sempre apostou em modelos que se encaixam em todas as ocasiões. “Faço roupa para o dia a dia da mulher de verdade, que trabalha, vai ao supermercado, busca o filho na escola”, diz. Agora, as peças também são indicadas para ficar em casa. Não são justas, curtas ou decotadas. Priorizam o conforto, mas com modernidade. Muitas clientes compram uma de cada cor.





Neste momento de ficar em casa, mas sem perder o estilo, Valéria sugere a calça de gancho baixo com fivela de argola em sarja ou jeans. Por ser mais larga, consegue ser bastante confortável e não exclui nenhuma mulher. Para combinar, camisas e blusas em tecidos naturais, como tricoline, cambraia de linho, seda mista e voil de algodão. “Tenho camuflado, listras e xadrez de vez em quando, mas basicamente trabalho com liso e cores neutras. Preto, branco, off white e jeans estão sempre presentes.”