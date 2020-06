Inverno colorido

A empresária e estilista Lorena Lage sabe o que quer e a que veio. Estudou moda com o objetivo de abrir uma marca de roupa feminina que se chamaria Lore. Com foco e determinação, conseguiu realizar o sonho e com a mesma determinação não “viajou na maionese”, como diz o ditado, e tem um estilo que é o DNA da marca e quem vê já reconhece: feminino, jovem, elegante, com movimento, que pode ser usado a qualquer hora e, acima de tudo, colorida.





Lorena não se importa nem um pouco se a rotulam de criadora de moda comercial; afinal, é isso que todo mundo quer, vender o que produz. Tem uma clientela cativa que tem crescido a cada coleção, independentemente de crises e pandemias.





Para o inverno’2020 a inspiração foi a mulher singular e comum que oscila entre o incrível e a falha. Ser protagonista da sua história, ser dona da sua felicidade. Dominar as possibilidades e as vontades mais secretas. A mulher que, quando ama, se entrega por inteiro, de corpo, alma e mente.





“Somos mulheres diferentes umas das outras. Cada uma com seus orgulhos, suas dores e suas histórias. O que nos aproxima é a capacidade de nos reinventar. Somos criativas e fortes quando percebemos que nossa beleza é única. A coleção Lore inverno’2020 é uma homenagem a essas mulheres possíveis e suas histórias, que transitam entre a realidade e a fábula. São ‘Catarinas’ que narram seus mundos sob um olhar sensível e particular. Mulheres que sabem ou descobrem o que lhes dá o brilho no olhar e a força para alcançar seus desejos”, explica Lorena.





Para representar o contraste entre a energia que move a vida e a profundidade do universo feminino, os florais aparecem em cores vibrantes sobre fundos escuros, alinhados às principais tendências internacionais, mas com interpretações adequadas a um inverno tropical. Numa representação de delicadeza e força, a relevância do branco e preto, aliado à vibração dos tons pink, magenta, cenoura e à neutralidade dos tons terrosos, colore a coleção. Destaque para a alfaiataria que volta forte às araras da marca, em cortes geométricos e modelagens máxis e mídis, peças curtas como os shorts e vestidos, conjuntos e as calças ‘carrot’, que são o hit da temporada.





As saias longas, rodadas e com babados, trazendo movimento, continuam presentes, e chemises curtos, para usar com botas de cano longo, acima do joelho, dão um toque moderno e jovial à coleção.