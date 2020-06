BOM GOSTO Sutil e de muito

bom gosto! A homenagem do ItaúPower Shopping ao Dia Nacional do Café, em suas redes sociais, mostra mais uma vez que a simplicidade na comunicação é insuperável. Com muita sutileza, duas xicaras cheias de café foram posicionadas e fotografadas de cima. A frase Dia Nacional do Café, a data e o logo do shopping faziam alusão a um rosto. A mensagem direta completava a homenagem: "Com ou sem açúcar? Puro ou com leite? Qual o seu jeito preferido de tomar um cafezinho? Nós adoramos um bom café, ainda mais em boa companhia. Aproveite o domingo em casa e faça um do seu jeito preferido para comemorar o #DiaNacionlDoCafé“. #itaupowershopping





SILÊNCIO QUE INCOMODA

Enquanto nos Estados Unidos algumas das mais importantes marcas globais deixam até mesmo a concorrência de lado para se juntar no discurso antirracista (exemplos de Nike e Adidas), no Brasil, o silêncio das marcas mais valiosas do mercado é perturbador. Apesar de o racismo ser também um problema estrutural no país, uma avaliação realizada pela publicação Exame.com, com base na lista da consultoria Interbrand (indica as 25 marcas mais valiosas do Brasil) mostra que nenhuma delas fez publicações relevantes sobre o tema após as mortes do norte-americano George Floyd, provocada por policial, em Minneapolis, e o assassinato de João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, durante operação policial em São Gonçalo, no Rio.





COM ATRASO

Algumas só tocaram no assunto na última terça-feira (2), mesmo assim em adesão à campanha Blackout Tuesday, movimento global em que personalidades e empresas publicaram imagens totalmente pretas em apoio aos protestos antirracismo nos EUA e em países no mundo todo. Esse silêncio pode custar caro no futuro próximo, vez que pesquisas mostram que os consumidores preferem mais marcas que praticam a empatia e se importam realmente com o que acontece na vida social.





NOTÍCIA DE CONFIANÇA

A variedade de conteúdo publicado on-line é cada vez maior. Com isso, a possibilidade de fake news cresce na mesma velocidade. Mas os consumidores estão mais atentos. Segundo o Dimension 2020, estudo global divulgado pela Kantar IBOPE Media no Brasil, os consumidores conectados confiam mais nas notícias e informações que veem em meios consolidados do que nas mídias sociais. Os sites próprios das empresas tradicionais também são mais confiáveis.

As mídias sociais, de acordo com o estudo, são a única forma de mídia com déficit de confiança entre os entrevistados. A pesquisa completa pode ser acessada em www.kantaribopemedia.com/dimension-2020.





MILLENNIALS MAIS ISOLADOS

Quem se dá melhor no isolamento social? Pesquisa realizada pela Ioasys, empresa especializada em transformação digital, mostra que a geração millennial, formada por pessoas entre 21 e 35 anos, é a que melhor segue as determinações de isolamento social. Os jovens entre 13 e 20 anos, da geração Z, são os menos propensos a ficar em casa. O estudo ouviu mais de 1.300 pessoas, pela internet, de estados e classes sociais variados, e serve para balizar ações do mercado no direcionamento dos comerciais.





COMPARATIVOS

Entre os millennials, 52,4% disseram seguir rigorosamente as orientações das autoridades. O percentual é semelhante entre os mais velhos da geração X, formada por pessoas entre 36 e 55 anos, 51,1% cumprem o isolamento; e entre os boomers, de 56 a 81 anos, 49% respeitam as determinações. Entre os jovens da geração Z, apenas 38,5% seguem rigorosamente as orientações. Em geral, 50,7% dos entrevistados afirmam seguir à risca o isolamento. Outros 41,7 respeitam as orientações na maior parte do tempo, e 6,2%, às vezes. Os que não respeitam a quarentena somam 1,4%.





OTIMISMO

A pesquisa também mediu o nível de otimismo dos participantes. Metade se enquadra na classificação média. Os otimistas somam 18,5% e os muito otimistas, 5,4%. Os pessimistas representam mais de 25% da amostra. Para 70,3%, a vida só voltará ao normal em alguns meses, e 12,2% acreditam que o retorno à normalidade levará anos. Quase 9% afirmam que a vida nunca mais será a mesma. Sobre qual será a primeira coisa a ser feita após a quarentena, a resposta mais mencionada foi visitar a família e os amigos. Comer um prato específico, ir a festas e se casar também estiveram entre as ações mais cobiçadas.





HOME STRESS

O trabalho remoto já está causando estresse, revela pesquisa do LinkedIn. As maiores queixas são a falta de interatividade entre colegas e departamentos, e ausência dos momentos descontraídos e até de uma sadia irreverência no ambiente de trabalho. Saiba mais em #Linkedin #Pesquisa #ÉpocaNegócios #HomeOfficeStressi





DOA BRASIL

O maior hospital 100% SUS de Minas Gerais e referência no atendimento à Covid-19 precisa de toda ajuda para continuar salvando vidas. A Santa Casa BH participa de uma campanha de doações on-line para compra de equipamentos de proteção individual na plataforma Doa Brasil. A iniciativa é da Doare, que faz captação de recursos para aquisição de luvas de procedimento, aventais descartáveis, máscaras cirúrgicas e N95. Saiba como ajudar mais em doabrasil.net/santa-casa-bh e doar.





CORRIDA EM CASA

A Unimed-BH realiza hoje o projeto Unimed House Run, um formato completamente novo de atividade física adaptado ao contexto atual. A primeira "corrida em casa" da Unimed-BH será transmitida ao vivo por live no Instagram @unimedbh. A programação foi pensada para envolver toda a família. A empresa vai montar um estúdio onde será transmitida a live, simulando uma corrida, com pódio, pórtico de largada e chegada, mas sem quilometragem definida. As categorias serão baseadas por tempo de atividade física, começando com 20 minutos e chegando até 1 hora. Inscrições e mais informações em www.tbhesportes.com.br.





UNICRED RENOVA

O Banco Central do Brasil homologou o novo Conselho de Administração da Unicred Central Multirregional. A eleição, realizada no fim do mês de março e que elegeu o médico Mauro Toledo Sirimarco, marca o início da nova gestão. Além dele, a nova direção é composta pelo médico Luiz Mauro Coelho, no cargo de primeiro vice-presidente; o médico Edmir Deberaldini, como segundo vice-presidente; Ana Carolina Ramos, no cargo de diretora superintendente; e Flávia de Souza Moraes Rocha como diretora de administração e supervisão.