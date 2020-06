Inverno selvagem

(foto: Cholet/divulgação)







A Cholet, marca de roupas femininas cearense há 30 anos no mercado, decidiu inovar o clássico e lançou uma coleção para a estação mais fria do ano cheia de estampas e contrates, ideal para fazer um verdadeiro mix and match, sem contudo perder seu DNA, uma roupa elegante e feminina.

A inspiração para o inverno 2020 foi um campo de tamareiras da região do Mar Morto, e segundo a sócia-proprietária e responsável pelo estilo da marca, Denise Roque Sahd, a proposta é que ela seja um oásis em meio ao deserto.

(foto: Cholet/divulgação)

Ousado e fashionista, o mix de estampas foi criado com o objetivo de quebrar o estilo monocromático típico do inverno. Pensando em trazer alegria à estação, a label apresenta opções que podem ser combinadas entre si, gerando um look moderno, sofisticado e descolado.

Intitulada Alma Selvagem, a coleção apresenta peças em animal print que podem ser usadas juntas para ganhar mais vida e agradam em cheio as mulheres apaixonadas pelo tema. Misturas de zebra em duas cores ou a combinação de croco com zebra modernizam a clássica estampa animal. A padronagem, que se assemelha a cursos de rios, combina com as cenas praianas, ideais para os dias mais amenos de inverno. Para quebrar um pouco a padronagem animal, os criativos desenvolveram uma estampa tropical, suave, com palmeiras, praia e mar em tons aquarelados, que se unem perfeitamente ao tema principal da coleção.

(foto: Cholet/divulgação)

Apesar do destaque ser para as estampas, vale ressaltar que a marca usou muitas peças lisas, em tons mostarda, nude, off white, branco, preto, e peças unindo essas cores. Estampas de pássaros, listras e xadrez compõem o mix da coleção que traz vestidos, macacões, calças, shorts, blusas, camisas, cardigans.

(foto: Cholet/divulgação)

A grife de Denise Roque Sahd e Ricardo Sahd vem crescendo no mercado e já exporta suas peças há mais de 15 anos para a Europa. A coordenação de estilo fica a cargo de Denise que conta com a colaboração dos estilistas Maritza Melo, Daniella Castellan e Karol Amorim. A marca tem loja própria em Fortaleza e Recife, e showroom em São Paulo e Fortaleza, e vende para mais de mil lojas multimarcas no país, no final do ano passado participou com esta coleção da maior feira de moda para lojistas do mundo, a Coterie de Nova York.