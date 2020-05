Recorrendo a Deus

Já falamos aqui, algumas vezes, sobre as crises que as pessoas têm passado durante a pandemia. Insegurança, estresse, medo, angústia, irritabilidade, cansaço e insônia são alguns dos problemas.

Todos estamos sendo obrigados a conviver intensamente com a família dentro de casa, 24 horas por dia. Não existe mais aquele período em que os filhos iam para escola ou faculdade, nem o turno de trabalho externo, seja do marido ou da esposa.

Esta convivência intensa, de olhar para o outro, de ter que conversar, que relacionar, acaba nos levando a ver coisas e enfrentar sentimentos que, na rotina normal da vida agitada, passam despercebidos ou são sufocados, guardados no “arquivo morto”.

Para agravar mais o quadro, aqui no Brasil, os pais educam de forma muito errada os filhos. A maioria das famílias não divide tarefas domésticas, provavelmente pela facilidade de ter uma empregada ou faxineira, mão de obra escassa e cara em outros países. Agora, com o isolamento social, as ajudantes domésticas foram liberadas e com isso as mães estão lavando, passando, arrumando a casa, cozinhando e limpando tudo depois, e as que trabalham fora ainda têm as tarefas de home office.

Tudo isso gera atritos, que levam a discussões e brigas familiares. Nem todo mundo tem como linguagem de amor o serviço; por isso, uma hora tudo isso explode, porque não é feito por amor, mas por obrigação.

Não é à toa que já está comprovado o aumento da violência doméstica e também o crescimento de pedidos de divórcio.

Por outro lado, um fato interessante aparece. Cresceu bastante o número de pessoas que têm buscado e pesquisado sobre oração. Dizem que as pessoas chegam a Deus pela dor ou pelo amor. O momento atual tem levado as pessoas a tal nível de angustia e estresse que estão buscando aprender a orar, a falar com o Criador em busca de socorro, de ajuda, alento.

Deus, o Eterno, Pai, o Criador, enfim, o nome que cada um quiser se referir a Ele, gosta de ter um relacionamento com sua criação. Seu maior desejo é que tenhamos liberdade para conversar com Ele como falamos com o amigo mais íntimo, o confidente.

Este é o Seu papel. Ele quer que confiemos totalmente a ponto de contar nossas angústias, medos, problemas, fraquezas, e então nos colocar em suas mãos pedindo a Ele ajuda para a solução dos problemas, ajuda para tirar o estresse e a angústia.

É muito mais importante falarmos o que está em nosso coração e mente do que repetir palavras lindas, mas escritas por outra pessoa, e que nem sempre entendemos o significado.

Oração é conversa, liberdade, sinceridade. Pode orar silenciosamente, pode falar alto, baixo. Pode estar sentado, em pé, ajoelhado. Não importa, o que Deus quer é sinceridade de coração. Temos que lembrar que o Eterno é onipresente, onisciente e onipotente. Está em todo lugar, sabe de tudo o que pensamos e sentimos – por isso não adianta querer “tapear” Deus, e a sinceridade é tão importante –, e é todo-poderoso, pode fazer o que pedirmos, desde que queira, mas será que o que pedimos é mesmo o melhor para nós? Por isso, na oração, o ideal é pedir o que queremos, mas terminar falando para que seja feita a vontade dele.

