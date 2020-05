Fé e amor no empreendimento

O empreendedorismo sempre fez parte da vida de Carlos Wizard, que ficou conhecido por vender por R$ 2 bilhões sua rede de escolas de inglês ao grupo britânico Pearson. É também autor do best-seller Desperte o milionário que há em você, lançado pela Buzz Editora, em 2018.

Além do empreendedorismo, também faz ações solidárias, e uma das principais é contada em seu novo livro, Meu maior empreendimento. Nele, o empresário conta a experiência mais desafiadora já vivida por ele durante os dois anos de trabalho voluntário para acolhimento e interiorização aos refugiados venezuelanos na fronteira entre Brasil e Venezuela, em Roraima.

Com uma atitude espontânea assumida por Carlos e sua mulher, a obra mostra em diversos capítulos a visão particular do empresário nesta missão humanitária. O autor relata como percebeu que cada refugiado vive uma batalha silenciosa e psicológica em si próprio a todo momento, com dilemas por todas as escolhas feitas. Apesar de todas as dificuldades, as pessoas com quem ele se relacionou deixaram seu país para fugir da fome, miséria, desgraça e sociedade. As pessoas que cruzaram seu caminho estavam fora da fronteira de sua pátria, deixaram tudo para trás: carreira, família, relacionamentos, sonhos e casa com o desejo incalculável de encontrar uma sobrevivência. Os refugiados vivem uma das situações mais extremas, que é deixar sua cultura, seus familiares e suas raízes.

Ser um refugiado não é uma escolha, ninguém planeja passar por uma situação dessa. Infelizmente, é algo imposto pela maneira como as coisas acontecem, ao contrário do que essas pessoas imaginam. A extrema vulnerabilidade do ser humano, apesar de todas as negativas recebidas, segue buscando maneiras de manter a esperança e de encontrar ao longo do caminho um sentido diante de todo o sofrimento.

O livro fala de esperança e como é possível encontrar o amor no coração de pessoas que se unem para ajudar a escrever um novo destino para os que necessitam. Sobre como boas ações são capazes de operar milagres em cotidianos esquecidos pela mídia. Carlos encontrou nesta obra a possibilidade de fazer um pedido de socorro, uma forma de alerta para que todos deixem as diferenças de lado e acolham refugiados famintos. E que acima de tudo nunca se esqueçam de que Jesus Cristo foi o maior dos refugiados.

