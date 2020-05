Criatividade inesgotável

A Ermenegildo Zegna acaba de comunicar a decisão de não fazer um desfile de moda para a coleção verão’2021, e informou ainda que concebeu um formato digital que permite a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, experimentar a emoção do próximo verão Ermenegildo Zegna XXX, com a mesma força.

"Há tempo para tudo. É o momento de pensar de forma diferente sobre o futuro próximo. Decidimos não fazer um desfile de moda nesta temporada e, em vez disso, concebemos um formato digital que permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, experimente a emoção da nova coleção Ermenegildo Zegna XXX Summer 2021 com a mesma força”, diz Gildo Zegna, CEO do grupo, que comemora 110 anos de fundação.

A beleza da moda vive em sua criatividade. E a criatividade nunca para. O momento difícil que estamos enfrentando deve ser visto como uma inspiração para alterar os parâmetros e ao mesmo tempo como uma oportunidade de compartilhar o que fazemos, as coleções que projetamos, de uma maneira diferente. O uso exclusivo do digital tornou-se mais importante do que nunca.

"Eu sempre quis usar formatos alternativos para comunicar meu processo criativo a um público ainda mais amplo. A ideia de que nesta temporada apresentarei a coleção com uma ferramenta digital me dá muita energia e liberdade de pensamento, porque finalmente posso entrar diretamente nas pessoas", afirma Alessandro Sartori, diretor artístico do grupo Ermenegildo Zegna.





#UseTheExisting Enquanto a novidade não chega, vamos ver o verão’2020 da marca, que contou com desfile – antes do isolamento social – seguindo a tendência de vários estilistas europeus, com a escolha de um prédio industrial abandonado, que está em fase de transição para se transformar em um centro de saúde, juntamente com áreas verdes e residenciais, ganhando uma nova continuidade com a cidade e um novo significado. É a mesma filosofia que a Zegna está aplicando aos recursos têxteis, com o compromisso de continuar criando novos tecidos a partir dos já existentes, e a mesma motivação que o grupo aplica ao repensar a costura para o mundo moderno. #UseTheExisting é o sinônimo.

“É nosso dever, como habitantes deste mundo, viver com responsabilidade. Tudo está conectado e tudo transmite a mesma ideia: não precisamos criar o novo a partir do zero, mas podemos reutilizar e reinventar o existente, retirando tecidos progressivos dos descartados, traduzindo técnicas tradicionais em alfaiataria inovadora, transformando um abandonado coloque em uma área de criação”, diz Alessandro Sartori, diretor artístico da Zegna.

Uma forte sensibilidade industrial vem à tona, canalizada pelos ternos pragmáticos compostos de blusões, camisas ou camisas polo usadas com calças combinando. Sartori segue na essência da alfaiataria, transformando a tradição em algo adequado ao ritmo de uma geração global hiperconectada. A silhueta é elegante: blusões quadrados, casacos volumosos, blazers de três botões e jaquetas finas de um botão com bolsos de remendo 3D, combinados com calças justas ou largas. Bolsos generosos vieram dos itens esportivos. Malhas se misturam aos tecidos firmes e extremamente leves – lãs, sedas técnicas – trazendo conforto, e dando leveza na construção do alfaiate, com pegas achatadas, impressões fotográficas de montagens gráficas e padrões de listras, dando ritmo às superfícies.

A mentalidade #UseTheExisting é o compromisso da marca de usar cada vez mais lã e tecidos técnicos desenvolvidos pela divisão têxtil da Zegna com processos inovadores de fontes preexistentes. O traje “Achill”, inteiramente feito com restos de lã, da fazenda Achill de Zegna, descartado durante o processo de fabricação do traje e, em seguida, remixado e reconstituído, fecha o círculo de sustentabilidade.

Na cartela de cores, a mistura de tons minerais de cimento, aço, carbono e preto mate com tons terrosos de latão, ferrugem, chama vermelha, areia e ouro fosco e notas leves de nu, água, verde folha, verde-azulado e cobre oxidado.