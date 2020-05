(foto: Reprodução)

AS MAIS LEMBRADAS O Instituto de Pesquisa & Data Analiytics Croma Insights realizou 9.080 entrevistas on-line de 15 de fevereiro a 29 de abril de 2020 para montar o ranking das marcas mais lembradas pelos consumidores nesse período. O estudo perguntou quais empresas têm se posicionado positivamente em relação ao novo contexto imposto pelo coronavírus. O Itaú foi a mais mencionada na pesquisa. Durante o período, a marca tem apostado em promover mensagens de apoio e alternativas para os pequenos e médios empresários. Já Ambev está posicionada na sequência do ranking. O terceiro posto é da Magalu, à frente de Santander, Natura, O Boticário, Bradesco, Nestlé, Americanas e Casas Bahia, que completam a lista das 10 marcas mais lembradas.

LOGOS MASCARADAS Com objetivo de incentivar o uso de máscara pela população, várias empresas adotaram o "uso" da máscara em sua logo. No Twitter, a ação iniciada pelo Itau Unibanco ganhou a adesão de marcas como Carrefour, 99, Drogaria São Paulo, Tembici, Abrasce, Renner, entre outras. A página oficial do banco no LinkedIn também passou a "usar" máscara. A ação nas redes sociais visa incentivar a população a proteger nariz e boca ao sair de casa – medida de proteção que passou a ser obrigatória em várias cidades do país

Inspirado em mais de 500 ações de relief founds nos Estados Unidos, o mercado brasileiro já conta com seu primeiro relief found. Trata-se de uma iniciativa empresarial e de empresários para ajudar pequenos e médios negócios que estão sofrendo economicamente com a pandemia do coronavírus. Batizado com o nome de Estímulo 2020, o projeto agrega empresários, executivos, empresas e ONGs para oferecer capacitação e apoio financeiro a quem tenta manter sua atividade em funcionamento, atuando assim na preservação de empregos para quando o isolamento social terminar ou estiver minimizado. A iniciativa começou a funcionar em 1º de maio. As empresas – ou empresários – interessados devem fazer inscrição e, se forem selecionados, receberão o valor autorizado com carência de três meses para iniciar o pagamento em até 15 vezes. Os juros cobrados serão de 4% ao ano. Os interessados devem acessar a página do projeto: www.estimulo2020.org.e





Mais de 300%. Essa foi a alta no interesse das categorias de saúde identificada pela unidade de publicidade do Mercado Livre. O segmento lidera a preferência dos consumidores no sistema on-line. A empresa vem mapeando os hábitos de consumo desde o início da pandemia no estudo "E-commerce: evolução nos hábitos do consumidor. Em tempos de Covid-19". Em segundo lugar vem a categoria de consumo de alimentos, que teve alta de 164% na demanda. Casa, móveis e jardim vêm em terceiro lugar, com 84%, seguidos por entretenimento e filmes, 61%, e computação, 55%.





Sabe aquela expressão que se usa quando alguém está com muita fome e espera que sua comida chegue 'voando"? Pois é, agora isso já acontece na prática. Pelo menos é o que anuncia o Restaurante Kanpai, que se apresenta como o primeiro a realizar uma entrega aérea. Localizado no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o restaurante foi o primeiro da capital mineira a realizar testes para entrega de pratos no sistema delivery com drones. O voo rápido, no qual foi transportado um 'temaki', foi feito com sucesso. A empresa garante que é capaz de entregar qualquer tipo de prato, independentemente do tamanho da fome do cliente.





A RP mineira Érika Pessôa, da Pessoa Agência de Relações Públicas, especializada em comunicação internacional, assume posto no Comitê Aberje de Comunicação, Integridade e Compliance da Aberje. Ela foi selecionada junto com outros profissionais e empresas renomadas para integrar o Comitê. Para a CEO Érika Pessôa, será uma excelente oportunidade de participar efetivamente da associação, que é o principal centro de referência na produção e disseminação de conhecimento e práticas de comunicação empresarial do país. "A Pessoa já é associada da Aberje há 10 anos, já fui jurada por 12 anos em SP e BH, fiz minha especialização em comunicação internacional pela associação e agora espero contribuir efetivamente com discussões e apoio ao nosso mercado", promete a profissional.





O iMedicina, empresa de tecnologia em saúde, com sede em Belo Horizonte, está com oportunidade para estágio em design para trabalho no sistema home office. Requisitos: cursando design, publicidade e propaganda ou áreas correlatas. Ter conhecimento de HTML e CSS e noções de diagramação. Atribuições: desenvolver páginas e landing pages em HTML e CSS, produzir peças para redes sociais, diagramar material rico e dar suporte ao time de marketing na criação de peças gráficas. Inscrições: https://jobs.solides.com/imedicina/vaga/18619. A empresa opera no sistema de telemedicina completamente gratuito. O iMedicina participa do programa ScaleUp, da Endeavor, com empresas de maior crescimento do país e atende mais de 10 mil médicos com suas soluções de tecnologia.





O projeto "Ajude um Buteco", desenvolvido para angariar doações e ajudar milhares de pequenos estabelecimentos comerciais durante a pandemia, iniciado em 11 de abril, já está ajudando mais de 10 mil bares no país. Pela plataforma, criada de forma voluntária, em 10 dias, por profissionais da CI&T, multinacional brasileira especializada em transformação digital, em parceria com a Ambev, é possível adquirir vouchers nos valores de R$ 25, R$ 50 e R$ 100. O consumidor terá até 50% de desconto em sua compra, sendo a diferença custeada pela companhia. Até o momento, já foram arrecadados mais de R$ 2.6 milhões em vouchers e doações.