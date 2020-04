(foto: Divulgação)



SAPO QUE LEVA AS MÃOS

Criativo e pedagógico. Assim é o comercial da marca JOHNSON'S®, que usa uma canção popular para ensinar crianças a lavar as mãos. O personagem é o sapo que não lavava o pé, mas agora aprendeu a lavar as mãos. A campanha é a segunda parte do movimento #PurezaQueInspiraOBem. Em 2019, no Dia das Mães, a campanha engajou pais e cuidadores em uma ação que angariou mais de R$ 1 milhão para ONGs de cuidado e proteção infantil. O desafio agora é que cada criança lave as mãos cantando a música duas vezes, seguindo a letra: "O sapo lavou a mão, com água e muito sabão, criança com a mão limpinha não vai pegar bichinho não, Bichinho não".

#EuFicoEmCasa

Em tempos de pandemia e isolamento social, o Shopping Del Rey estabelece novas conexões com seus seguidores nas redes sociais. A página do empreendimento no Instagram (@shoppingdelrey) traz dicas para as pessoas viverem o período de afastamento de uma forma mais leve e saudável, levantando a hashtag #EuFicoEmCasa. A partir da próxima semana, o perfil realizará lives com especialistas sobre assuntos diversos, como alimentação saudável, organização de espaços, empreendedorismo em meio à crise e saúde emocional. Os conteúdos serão transmitidos às segundas e sextas-feiras, sempre às 16h.

DOAÇÃO

A nova melodia ensina os movimentos adequados para higienizar as mãos no tempo suficiente para completar a limpeza: lavam-se palmas, costas das mãos, unhas, dedinhos e punhos. A música está disponível nas redes sociais da marca e em canais de streaming como YouTube e Spotify pelo perfil JOHNSON’S®, além de rádios de todo o país. A campanha também faz doação de sabonetes para que o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) os destine a milhares de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Link para o vídeo no YouTube: http://bit.ly/34dlf8p.





ESTOURO NAS REDES

Uma tendência que tem se consolidado nesse período de isolamento social são as lives. Muitos artistas encontraram no formato um jeito de continuar a interagir com seus fãs e, de quebra, promover entretenimento durante a quarentena. A dupla Jorge & Mateus alcançou 3 milhões de visualizações simultâneas, segundo informações do diretor do evento, que durou mais de 4 horas. A ideia da live surgiu de interações dos fãs nas redes sociais, e a dupla, uma das mais queridas entre os amantes da música sertaneja, abraçou a ideia. De acordo com o estudo Music Heat, divulgado pela Kantar IBOPE Media em parceria com a Crowley, as músicas da dupla foram executada no rádio 1,9 bilhões de vezes em 2019.





DOE SANGUE

Os bancos de sangue estão ficando vazios com a pandemia do novo coronavírus. Por isso, o Grupo Santa Casa BH se uniu ao Hemominas para intensificar a doação de sangue. Com o tema "Saia de casa para salvar vidas", a campanha desenvolvida pela agência G30, com apoio da Gerência de Comunicação Institucional da Santa Casa BH, busca estimular os mais de 5 mil funcionários da instituição e seus familiares, bem como o público externo, a fazer esse gesto de amor. Todas as informações sobre como doar estão nos canais digitais da Santa Casa BH. A doação é simples, rápida e segura e para agendar é só ligar 155 e selecionar a opção 1. Quem participa ainda salva

quatro vidas. Vale a pena ajudar!





PALESTRAS E CURSOS

De acordo com estudos do Sebrae Minas, 89% dos pequenos negócios no país já sentem os efeitos negativos provocados pelo novo coronavírus. Muitos empresários e empreendedores estão sem saber o que fazer diante do impacto causado pelo fechamento provisório das empresas, como medida preventiva para evitar o alastramento da doença. Para ajudar os empreendedores, o Sebrae Minas reforçou o atendimento remoto e está oferecendo palestras, e-books, transmissões e cursos

on-line e gratuitos. Acompanhe a programação completa no site sebrae.mg.





TIRA-DÚVIDAS

O Sebrae Minas também está disponibilizando diariamente transmissões on-line mostrando as oportunidades de negócios e cuidados em tempos de pandemia. Durante a transmissão, é possível interagir com o especialista do Sebrae Minas por meio de um chat exclusivo. https://sebraemg.com.br





PETROBRAS CULTURAL

A Petrobras recebe até o próximo dia 30 inscrições de produtores culturais para projetos de artes cênicas destinados a crianças de até 6 anos. A seleção faz parte do Petrobras Cultural e todo o processo é totalmente feito pela internet. Essa é a primeira de uma série de três chamadas para patrocínios a ser lançadas em 2020, que terão valor total de R$ 10 milhões. A verba para esta primeira chamada é de R$ 3 milhões, destinados à circulação de espetáculos de dança, teatro e circo. As chamadas posteriores, em datas ainda a ser anunciadas, terão foco em feiras literárias e animação audiovisual. As inscrições devem ser feitas pelo site www.petrobras.com.br/cultura.





NÃO DEMITA

A cidade de Ribeirão da Neves sai na frente no movimento "Não Demita", que reúne um grupo de empresários de nomes de peso que representam marcas importantes. Por meio deste manifesto, que já circula na internet, promove-se uma consciência social e uma incitação a todos os empresários para se formar uma rede de sustentação garantindo o não desemprego por, pelo menos, dois meses. Apoiado no movimento, nasceu a parceria entre a Prefeitura de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, e o Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), que estão oferecendo cursos de capacitação on-line para os empresários da região, estudantes e trabalhadores.





PELO ZAP

Os cursos foram desenvolvidos para aperfeiçoar os que já perderam o emprego por conta da pandemia, e também para auxiliar todos que queiram se aperfeiçoar profissionalmente. Os cursos já estão disponíveis nas plataformas digitais do Cebrac. Basta entrar e se cadastrar através do WhatsApp do suporte pedagógico para cursos gratuitos.