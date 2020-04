Mudança do consumidor cria oportunidades

O mercado ainda vive as in- certezas de como será o comportamento do consumidor pós-pandemia. Porém, algumas mudanças percebidas agora neste período de distanciamento social devem ser consolidadas no futuro próximo. É o caso das compras on-line e ou- tros serviços digitais. Levantamento do setor mostra que na primeira quinzena de março foi registrada alta de 30% a 40% nos pedidos on-line em relação a igual período de 2019. Os produtos que dispararam em vendas foram aqueles ligados à proteção da saúde e alimentação. Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) apontam que algumas lojas virtuais chegaram a registrar aumento de mais de 180% em transações nas categorias de alimentos, be- bidas, beleza e saúde. E ainda existe muito espaço para quem quer consolidar presença nesse mercado.

Apesar da tendência apresentada neste momento de crise, o especialista em marketing Murilo Borreli, CEO da agência ROI Mine, alerta: "É importante lembrar que não basta ter um site ou um perfil em uma rede social para dizer que tem uma presença on-line. As empresas precisam se adequar à demanda, seja transformando o atendimento presencial em delivery ou até mesmo inovando na forma de oferecer os seus serviços".

Outro ponto importante que percebemos é a mudança do há- bito. "Clientes que não tinham o hábito de fazer compras através de delivery e e-commerce descobriram esse canal e a tendência é que eles se acostumem com as facilidades do mundo on-line", acrescenta Borreli.

OPORTUNIDADE Para o especia- lista, a transformação não tem volta. Por isso, mesmo com a crise de saúde pública sendo seguida por outra de recessão econômica, o especialista vê que existe muita oportunidade para quem está disposto a encarar os meios digitais de forma séria e profissional. "Não é preciso grandes investimentos para começar a vender on-line. As empresas que não le- varam seu modelo de negócios para a internet estão em desvantagem, correndo riscos de sobrevivência", enfatiza.