GUIA DE MARKETING

A Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) lançou o guia Marketing responsável – Garantias e limites da publicidade infantil: a ABA em prol da publicidade responsável. O documento foi desenvolvido como forma de sintetizar o posicionamento da ABA sobre os aspectos que gravitam em torno da publicidade infantil: a proteção jurídico-constitucional no Brasil; a real importância econômica e social da publicidade, dentro de uma sociedade livre, dinâmica, digital e, por definição, complexa; e as possibilidades e limites ao anunciante, tendo em vista a busca do chamado marketing responsável e ético.





INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Já o Itaú Social lançou edital para destinação de recursos aos Fundos da Infância e da Adolescência, com o propósito de apoiar projetos que contribuam para a garantia de direitos. As propostas dos conselhos municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de todo o país, gestores dos fundos, podem ser apresentadas até 19 de junho. Em 2019, foram repassados R$ 26 milhões para 115 projetos de 20 estados. Inscrições no site www.prosas.com.br.





CANNES EM OUTUBRO

A organização do Festival Internacional de Criatividade de Cannes oficializou que o evento terá sua data alterada. Previsto para o período de 22 a 26 de junho, deve ser realizado de 26 a 30 de outubro. A decisão foi tomada em conformidade com parceiros, clientes, oficiais de saúde, prefeitura de Cannes e autoridades francesas.





LOCOSPIROSE

O Corinthians está revisitando o movimento "locospirose" para incentivar a torcida a se prevenir contra o coronavírus. A campanha Epidemia corinthiana, criada em 2012 por ocasião da disputa do Mundial de Clubes em Tóquio, fez sucesso com a conquista do título pelo Timão paulista, que aumentou "exponencialmente" o número de integrantes do Bando de Loucos, apelido da torcida corintiana. Agora, ao reeditar a campanha, o objetivo é estimular a prevenção ao coronavírus. A identidade visual da campanha será a mesma com o novo conteúdo.





DOAÇÃO

A Ambev promete produzir 500 mil unidades de álcool em gel para distribuir a hospitais da rede pública nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal, onde há maior número de casos confirmados do novo coronavírus. Cada unidade de saúde receberá 5 mil frascos. A companhia vai utilizar a linha da cervejaria em Piraí, no Rio de Janeiro, para produzir etanol e 500 mil embalagens. O álcool será o advindo do processo cervejeiro e da produção da Brahma 0.0, cerveja sem álcool da companhia. A logística de entrega nas três unidades da federação também será feita pela Ambev.





PELOS COTOVELOS

A marca da plataforma de e-commerce Mercado Livre teve uma ótima sacada ao mudar sua identidade visual temporariamente. Sua marca original é um aperto de mão, gesto usado popularmente para selar acordos. De forma humorada, a boa sacada foi trocar o aperto de mãos para dois cotovelos se encostando, imagem que viralizou nas redes sociais desde o surgimento dos primeiros casos do coronavírus na China. A imagem é reforçada com a frase "Juntos. De mãos dadas, ou não".





LIBERADO

Os sorteios em emissoras de TV aberta, até então proibidos, agora estão liberados. O presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizou, por intermédio da Medida Provisória 923/20, que altera a Lei 5.768/71, a realização de sorteios na TV aberta. Como medida provisória que é, as disposições nela contidas passam a valer imediatamente. No entanto, o Congresso precisa aprová-la em até 120 dias, para que não perca a validade. Veja a íntegra da MP no link http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-923-de-2-de-marco-de-2020-245733118"





DE GRAÇA

Com objetivo de contribuir com pequenas e médias empresas em dificuldades de articular diálogos com empregados, clientes, parceiros e fornecedores, a agência mineira Piquini Comunicação Estratégica está prestando consultoria gratuita às empresas que estejam em maior dificuldade por causa da crise do coronavírus. Cada consultoria terá duração de uma hora, será executada pelo consultor Marco Piquini, no sistema on-line, até 31 de março. As empresas interessadas devem enviar e-mail para comunicacao@piquini.com.br, para agendar horário. As vagas são limitadas.





LOBA DE OURO

A cervejaria Loba amplia sua coleção de medalhas com mais um ouro trazido do Concurso Brasileiro de Cervejas, em Blumenau, Santa Catarina. O evento é o mais importante do segmento no país, e participaram da premiação 634 cervejarias concorrendo em 124 estilos. A cerveja Loba Old Aged Ale ficou em primeiro no pódio em seu respectivo estilo, aged beer, a única no estilo que conseguiu medalha. Em 2017, esse rótulo já tinha faturado a ouro no mesmo evento e foi eleita a melhor de seu estilo no país.





BALANÇO

O Banco Mercantil do Brasil divulgou vídeo detalhando suas conquistas no ano de 2019. O vídeo, de menos de três minutos, apresenta ao público, de maneira clara e concisa, as principais inovações, parcerias, prêmios e o crescimento do banco no ano anterior. Além disso, introduz suas perspectivas para o ano de 2020 e destaca seu maior bem: as pessoas. O vídeo pode ser encontrado nos links www.facebook.com/MercantildoBrasil/videos/vb.401472893241901/1129155337444282/?type=3&theater e https://youtu.be/FjH5lUo6704