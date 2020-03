Workshop de mecânica empodera mulheres no Portal Auto Shopping

Bárbara Brier apresentou importantes técnicas para a segurança de qualquer motorista (foto: Sarah Torres/Divulgação)



Com objetivo de capacitar o público feminino para lidar com situações de risco ou vulnerabilidade envolvendo carros, o Portal Auto Shopping está promovendo ações voltadas ao empoderamento feminino no Mês da Mulher. A mais recente foi o workshop de mecânica básica para mulheres, sob comando da especialista Bárbara Brier, da Oficina Amiga da Mulher.

O evento também faz parte do pacote de ações em comemoração aos 25 anos do empreendimento. Em sua apresentação, Bárbara Brier fez demonstrações teóricas e práticas sobre o sistema elétrico dos veículos, troca de pneus, sistema de arrefecimento, pastilhas de freios, entre vários outros assuntos importantes para a segurança de qualquer motorista. O evento disponibilizou 120 vagas, divididas em duas turmas. E para maior comodidade, o shopping também disponibilizou, gratuitamente, um espaço de kids na área do evento com monitoria para as mães deixarem seus filhos durante o workshop.

O Portal Auto Shopping acredita que o conhecimento promove o empoderamento feminino, e quando o assunto é carro trata-se também da segurança da mulher e de toda a família. "Ainda existe um tabu enorme de que mulher não entende de carro, e o Portal deseja que toda mulher tenha a oportunidade de quebrar esse padrão, mas o objetivo vai muito além da quebra de um preconceito, pois entender sobre o funcionamento do seu veículo e se capacitar para lidar com possíveis falhas mecânicas pode ser uma forma de sair ilesa de situações de risco ou vulnerabilidade. Por isso, visamos democratizar noções essenciais que podem ajudar as motoristas no dia a dia. Esse é o jeito Portal de valorizar o público feminino e contribuir com as iniciativas deste mês de março, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher", comenta a gerente geral do empreendimento, Viviane Valadares.

REFERÊNCIA Inaugurado em 1994, o Portal Auto Shopping trouxe um conceito de shopping totalmente inédito no Brasil e na América Latina. Com seu pioneirismo, o Portal tornou-se referência nacional e inspirou a abertura de vários outros empreendimentos do mesmo segmento. Especializado em automóveis, o mall está instalado na Avenida Pedro II, 1.900, no tradicional Bairro Carlos Prates, com um mix com mais de 40 operações distribuídas em quatro andares, incluindo lojas de veículos, financeiras, seguradoras, vistoria pericial, autopeças, restaurante, lanchonete e estacionamento coberto. Para saber mais, acesse www.portalautoshopping.com.br