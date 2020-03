(foto: Nicole Heiniger/divulgação)







Como em um devaneio para mente, a Mixed traz para seu inverno’2020 os estímulos sensoriais e a memória afetiva que transportam à Paris dos anos 70. As sensações e a atmosfera vibrante da Cidade Luz são a grande inspiração por trás da coleção Joie de vivre (Alegria de viver), que celebra a beleza das pequenas coisas da vida. “São os aromas das boulangeries, as músicas dos bistrôs, a rica arquitetura de diferentes pontos da cidade. Convidamos as mulheres para uma verdadeira viagem à capital francesa neste inverno”, explica Riccy Souza Aranha, diretora criativa da marca.

Paris é um dos lugares mais importantes para a estilista. A cidade foi o primeiro destino internacional para o qual viajou e onde teve contato com uma cultura completamente dife- rente. E ela buscou nos embalos dos anos 1970, época que consagrou grandes tendências na moda e nas artes, atributos emblemáticos da viagem que marcou sua vida.

(foto: Nicole Heiniger/divulgação)

Referências boho aparecem nas calças amplas, nas mangas bufantes e na cartela de tons outonais. As produções sugerem botas de cano alto combinadas com vestidos fluidos. Os casacos no estilo oversized arrematam e aquecem os looks. A estampa de notas musicais relembra ocasiões dançantes e momentos importantes da vida. Os olhos também ganham espaço entre as estampas da coleção, representando a janela da alma ao registrar as memórias e trazê-las para o coração. Uma das peças destaque do inverno é o casaco com estampa de Nossa Senhora de Guadalupe, feito em tecido jacquard exclusivo, confeccionado na França.

(foto: Nicole Heiniger/divulgação)

Tecidos nobres como cashmere são coordenados com estampas florais. Os tons de rosa e azul surgem pontualmente entre as peças da coleção, conferindo um toque romântico aos looks. Casacos, trench coats e itens de alfaiataria ficam ainda mais fashion com os acessórios: chokers no formato de folhagem, correntes com notas musicais em dourado e bolsas exclusivas no estilo Jamin Puech.