Filadélfia conquista três medalhas no Prêmio Colunistas

A Filadélfia foi destaque no Prêmio Colunistas ao conquistar três medalhas na mais antiga e tradicional premiação de comunicação de marketing do Brasil. O evento é promovido pela Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp).

A agência mineira ganhou três medalhas na edição de 2020 da região Centro-Leste. A primeira foi de ouro, com o filme "A História de Tsutomu Yamaguchi", para o site de combate às fake news. O vídeo mostra a incrível história real do japonês que sobreviveu a duas bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, para dizer que histórias verdadeiras podem parecer falsas e vice-versa.

A outra medalha (prata) foi o filme #NãoEsqueçaMariana, onde a atriz Mariana Ximenes relembra a tragédia de Bento Rodrigues. O filme recentemente ganhou o Profissionais do Ano Nacional da Rede Globo. A terceira medalha, também de Prata, reconheceu a criatividade da série de spots de rádio para o Novembro Azul, com paródias de clássicos do rock conscientizando para o exame de próstata. E para coroar as premiações, o diretor de criação da Filadélfia, Dan Zecchinelli, foi escolhido o Profissional de Propaganda do Ano.