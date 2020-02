(foto: Gustavo ipólito/divulgação )







Ciclo é uma palavra de origem grega que significa uma série de fenômenos que se renovam de forma constante. A vida é assim, cíclica, estamos sempre nos renovando. E tem que ser assim. Vivemos em um mundo que vive em constante mudança e não podemos ficar parados diante dele. Temos que evoluir, mudar, nos reiventar para acompanhar essa evolução.

Quando um ciclo termina, outro começa e traz consigo novos aprendizados e oportunidades. Se pensarmos bem, perceberemos que a única coisa permanente na vida é a mudança. Temos que compreender que sempre estamos a serviço da nossa evolução.

O novo cliclo da Iorane começou nas montanhas, alicerce de Minas, onde a marca nasceu, e onde fizeram uma imersão para total conexão com paisagens, animais e pessoas. Criaram uma relação de confiança, empatia e gentileza.

De toda essa experiência nasceu uma coleção serena, leve, na qual o vestir é porta de entrada para muitos outros sentidos. Dentro do momento da busca pela meditação, a marca procurou traduzir na roupa algo que acalmasse a mente, e transmitisse a delícia de desfrutar momentos cercados de natureza, de música, livros, e comida boa.

A coleção outono-inverno’2020 pretende transmitir alegria, integração, força, determinação e a necessidade e ser cada dia mais feliz, sendo você mesma. Que este novo ciclo traga conexões reais: olho no olho, abraços apertados, sorrisos compartilhados, momentos inesquecíveis.

O diretor criativo Gustavo Rabello comandou a equipe que teve a tarefa de traduzir tudo isso em uma coleção inspirada nas conexões pessoais, sendo o seu ponto de partida os momentos de parar, se acalmar, respirar, ver quem está ao seu lado, as pessoas que de fato são importantes, que trazem amor, carinho, sorriso, sentimentos inesquecíveis. A nova coleção tem como marco principal a hora de se desligar um pouco da loucura do mundo, do dia a dia e voltar-se para si, encontrando o seu verdadeiro eu.

Ela será dividida em quatro coleções cápsulas. Para o primeiro lançamento, os tecidos usados são mais leves, para atender a temperaturas do outono, como transparências fluidas, acetinados e tule. Tecidos mais encorpados como crepe de viscose, linho, tweed, tricots e jeans. Na cartela de cores, tons invernosos como bordô, marinho, roxo, e alguns mais claros para trazer leveza e frescor como rosa, nude, bege e off white. O mood que é a forte tendência da toupa Iorane é o “New Romance”, o carro-chefe da coleção, com babados, rendas, golas altas, foulard, estampas liberty florais e corações.