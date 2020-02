Homenagens a 'imortais' emociona na entrega do Troféu Telê Santana

Atletas, dirigentes, autoridades esportivas, políticos, empresários, imprensa e convidados lotaram o salão de eventos do Mineirão na noite de gala do esporte mineiro (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)



O futebol mineiro não foi motivo de muitas alegrias para a maioria dos torcedores na temporada de 2019. Mas a noite da última terça-feira ficará registrada para sempre na memória dos amantes do esporte. O Mineirão, mais uma vez, foi palco para o Troféu Telê Santana, premiação considerada o "Oscar do esporte mineiro". Em sua 19ª edição, o tradicional "Telê Santana" reconhece os destaques do esporte da temporada anterior, elegendo os melhores do ano por avaliação de um Conselho de Notáveis e pelo voto popular.

A cerimônia de premiação, apresentada pelos jornalistas Leopoldo Siqueira e Isabel Guimarães, reuniu atletas, dirigentes, autoridades esportivas, políticos, empresários, imprensa e convidados no Gigante da Pampulha. A festa, que faz parte do calendário de ventos da cidade, é realização da TV Alterosa e do Alterosa Esporte, com promoção do Supereseportes/Portal Uai e EM, e patrocínio da Amoeba. O evento contou ainda com o apoio de parceiros importantes, que ajudam a transformar o Troféu Telê Santan" em um dos principais eventos esportivos do país.





IMORTAIS E o que não faltou na premiação foi emoção. A disputa pelos votos foi acirrada, prevalecendo o equilíbrio na Seleção do Troféu Telê Santana. Mas os dois momentos mais emocionantes da noite não vieram diretamente de dentro das quatro linhas. Duas belas homenagens elevaram para a "Galeria de Imortais" duas personagens marcantes do esporte mineiro: o chargista e ilustrador Son Salvador, que morreu em novembro do ano passado, e Dona Salomé, torcedora símbolo do Cruzeiro, que faleceu em dezembro, dois dias depois do rebaixamento do clube à Série B. Os agora 'imortais' foram homenageados com o Troféu Fair Play, honraria instituída na premiação por outra personalidade imortal: o jornalista e publicitário Edison Zemóbio, ex-diretor geral dos Diários Associados e fundador desta Coluna Arte Final, que nos deixou em 2015. Os filhos de Son Salvador, Gerson e Frances Salvador, representaram a família e emocionaram a todos lembrando o amor do pai pelo esporte, especialmente o futebol. Eles receberam o Troféu Fair Play das mãos do ex-volante Toninho Almeida, integrante do Conselho de Notáveis.





SELEÇÃO A Seleção do Telê Santana 2019 contou com quatro jogadores do América, quatro do Cruzeiro e três do Atlético. Os eleitos foram Fábio (Cruzeiro); Orejuela (Cruzeiro), Cacá (Cruzeiro), Leo (Cruzeiro) e João Paulo (América); Jair (Atlético), Juninho (América), Cazares (Atlético) e Matheusinho (América); Marquinhos (Atlético) e Júnior Viçosa (América). O técnico do ano foi Felipe Conceição, pelo trabalho desenvolvido no Coelho durante a Série B. No começo do ano, ele se transferiu para o RB Bragantino.

Marquinhos, do Atlético, foi a revelação de 2019, superando o zagueiro cruzeirense Cacá e o volante americano Flávio. Autor de 21 gols em 54 jogos, Fred foi o artilheiro da temporada 2019 em Minas com a camisa do Cruzeiro. Já o prêmio de Destaque do Interior ficou com o Coimbra. O clube Contagem, novo integrante da elite do futebol mineiro, foi campeão do Módulo II em 2019. Na temporada anterior, já havia erguido a taça da Segunda Divisão estadual.













TODOS OS PREMIADOS





Fábio (Cruzeiro)

Orejuela (Cruzeiro)

Cacá (Cruzeiro)

Leo (Cruzeiro)

João Paulo (América)

Jair (Atlético)

Juninho (América)

Cazares (Atlético)

Matheusinho (América)

Marquinhos (Atlético)

Júnior Viçosa (América)





Revelação:

Marquinhos (Atlético)





Destaque Do Interior

Coimbra (Campeão mineiro

do Módulo II)





Melhor Técnico

Felipe Conceição (América)

Performance na Série B

do Campeonato Brasileiro





Goleador do ano

Fred (Cruzeiro) –21 gols em 54 Jogos

Fair Play





Son Salvador

Chargista e ilustrador do EM, falecido em 23 de novembro de 2019

Dona Salomé

Torcedora-símbolo do Cruzeiro,

falecida em 10 de dezembro de 2019





Destaque Nacional





Minas Tênis Clube – Vôlei Feminino (Campeão da Superliga Feminina, Copa Brasil e Sul-Americano)





Ranking histórico do

Troféu Telê Santana





1º) Cruzeiro154 troféus (149 até 2018)

2º) Atlético 127 troféus (123 até 2018)

3º) América – 26 troféus (21 até 2018)

4º) Ipatinga – 11 troféus (10 até 2017)

5º) Minas Tênis Clube 9 troféus (8 até 2018)

6º) Tupi e Boa Esporte – 3 troféus

7º) Araxá, Chapecoense, Democrata-GV, Ituiutaba, Montes Claros Vôlei,

Patrocinense, Praia Clube, Ribeirão das Neves (futebol feminino), Tombense, Uberaba, Villa Nova, Guarani de

Divinópolis, Coimbra – 1 troféu





