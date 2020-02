Inverno descomplicado

(foto: weber pádua/divulgação)







Para o inverno’2020, a SClub, marca da Skazi que traz uma moda casual, criou uma coleção que representa uma mulher forte, contemporânea, que acredita em suas escolhas de vida e isso é refletido em suas roupas. Une conforto, informações de moda, elegância e é harmonicamente descolada. A diretora criativa da marca, Ana Paola Murta, queria modelos que representassem o frescor e a contemporaneidade, elegância e refinamento e um conceito importante na atualidade: o ageless. E recrutou as tops Caroline Trentini e Carol Ribeiro para personificar as mulheres da etiqueta. Acertou na mosca.

(foto: weber pádua/divulgação)

O conceito efortless, que investe em um estilo chique e elegante, mas descomplicado, pode ser visto em toda a coleção. As peças carregam um romantismo estilizado, onde flores e rendas dialogam com marcações e geometria. Para criar este mood cosmopolita e ao mesmo tempo bucólico, usaram tecidos como chiffon de seda, tule de poá, lurex, veludo e o tricô, carro-chefe da marca, que foram trabalhados em shapes tanto fluidos quanto estruturados. Essa variedade é para atender à versatilidade da mulher que não se limita a uma única escolha. “Em um dia pode optar por algo mais clássico e girlie, que enfatize sua feminilidade; no outro, algo mais confortável e solto ou ainda ser sexy e poderosa”, revela Paolinha.

(foto: weber pádua/divulgação)

A cartela de cores é plural e passeia por tons vibrantes, como o vermelho luminous red, mostarda e pink, a suavidade das candy colors e a sobriedade dos terrosos. Na estamparia, exclusiva e totalmente produzida na Skazi, o destaque fica por conta da mescla do animal print e cores. Onça e safári surgem graciosos e coloridos. Atenção para o poá em versões máxi e míni.

(foto: weber pádua/divulgação)

Volumes também chamam a atenção na temporada. As mangas bufantes, as ombreiras e uma opulência calculada, com raízes nos anos 1980, seguem em alta na estação. Todas essas informações de moda ganham toque de sofisticação com o corte em alfaiataria. Chemises são a grande aposta da Sclub. Com versões clássicas e revisitadas, elas criam uma proposta mais romântica quando usadas com botões fechados, mas também mais ousado e fresh quando abertas. Bordados em fios dourados, aplicações em ponto cruz e botões em Swarovski dão um toque de acabamento especial às peças desse inverno.

(foto: weber pádua/divulgação)

(foto: weber pádua/divulgação)

(foto: weber pádua/divulgação)

(foto: weber pádua/divulgação)