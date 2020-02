UNA E UNIBH INOVAM A Una e UNIBH, Instituições de Ensino Superior da Ânima Educação, lançaram recentemente um aplicativo que permite que candidatos ao vestibular façam provas, matrículas e pagamentos sem sair de casa. A ferramenta ainda possibilita a verificação da faixa de preço dos cursos e o pleito de bolsas de estudo com base nas notas obtidas no processo seletivo. O projeto foi desenvolvido pela Stefanini Co-Creating Solutions. Nos aplicativos, se o candidato opta por entrar com a nota do Enem, por exemplo, basta informar de qual ano quer usar o resultado e o sistema extrai diretamente do site do Ministério da Educação (MEC).



BRASIL84 EM GOIÂNIA

A agência mineira Brasil84 iniciou 2020 a todo vapor. Depois de conquistar as contas da Câmara Municipal de Goiânia e do CREA-GO, a empresa comandada pelos publicitários Fabrício Menezes, Bruno Carvalho e Marcos Guiotti inaugura escritório na capital goiana. A agência aposta alto no crescimento do mercado publicitário nos próximos anos e mantém a expectativa de abrir, ainda este ano, sua filial em Brasília. Para o sócio Marcos Guiotti, responsável pelo setor de Branded Content, estar presente em Goiânia representa uma volta para casa. "Eu nasci em Goiânia e vim estudar em Minas Gerais, onde estou há mais de 30 anos. Abrir esse escritório na minha terra natal é motivo de muita satisfação pessoal por conhecer bem o mercado de Goiás".





BIOMETRIA

Já a prova de redação é feita com validação biométrica. A cada cinco minutos, por meio da câmera do celular, é tirada uma foto do candidato que é comparada durante todo o processo, para evitar fraudes. Além disso, enquanto faz a prova, ele não consegue copiar e colar nada de outros sites, nem tem a ajuda da autocorreção de palavras. Após ser finalizada, a redação é corrigida pelos professores das instituições e o resultado é enviado diretamente pelo aplicativo. Se o resultado for favorável, a matrícula e o pagamento podem ser feitos pelo mesmo ambiente, ou seja, o candidato não precisa ir presencialmente à faculdade, dando mais agilidade e flexibilidade ao processo. Os apps SouUna e SouUniBH estão disponíveis para download gratuito em aparelhos com sistema IOS ou Android.

SEMINÁRIO SOLIDÁRIO

Com o objetivo de arrecadar donativos para os atingidos pelas chuvas, o Sistema Fecomércio MG promove o seminário Gestão e Liderança - venha fazer mais por Minas e pela sua carreira, na próxima quarta-feira, das 8h30 às 12h, no Grande Teatro do Sesc Palladium. O seminário é uma iniciativa do Sistema Solidário, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, em parceria com os palestrantes, que, por meio do Rede de Carreiras do Senac, também idealizaram a ação. O ingresso está disponível no portal Ingresso Rápido. É necessário apresentá-lo (impresso ou virtual) no momento do credenciamento, juntamente com os itens que serão doados: água mineral, material escolar, alimentos não perecíveis ou itens de higiene pessoal.





AP PONTO

A construtora mineira AP Ponto, com 11 anos de atuação no mercado, está divulgando seu 31º empreendimento, em Vespasiano, na região metropolitana. O novo condomínio da construtora, especializada em imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida, é o Ponto Jardins, com unidades de um ou dois quartos, além de outra com dois quartos com área privativa. As peças apresentam detalhes de cada unidade: piso de madeira laminado - que auxilia no isolamento térmico e acústico com fácil manutenção e limpeza -, telhado de cerâmica em estilo colonial - que traz conforto térmico e protege melhor a faixada, além de tomadas USB nas salas para carregar o celular. O Ponto Jardins também oferece playground, Espaço Fitness, Espaço

Gourmet e Salão de Festas.





SUSTENTÁVEL

O empreendimento conta com projeto sustentável, com canteiro de ervas e temperos e energia fotovoltaica na área comum, o que resulta em uma economia de até 50% na conta de energia elétrica. E apresenta como vantagem sua localização: 6Km do Shopping Estação e a 3km da Cidade Administrativa. E para aumentar a segurança, possui portas de blindex com eletroímã com um sistema pronto para instalação de câmeras de segurança.





DESAFIO NO SESI

Termina hoje o Torneio SESI de Robótica, realizado na Escola SESI Alvimar Carneiro Rezende, em Contagem. Participam 36 equipes de escolas públicas, particulares e ainda times autônomos competindo na etapa regional, classificatória para a nacional. Em 2020, 25 times são formados por alunos do SESI MG. A competição envolve times da categoria First Lego League (FLL). A modalidade desafia crianças e adolescentes de 9 a 16 anos a encararem problemas da sociedade moderna, trabalhando em times de dois a dez integrantes e inspirando-se em valores como respeito, ganho mútuo e competição amigável. Na temporada 2020, batizada de City Shaper, os grupos competidores deverão utilizar a robótica para encontrar soluções que ajudem a construir cidades cada vez

melhores para as gerações futuras.





Curso





Estão abertas as inscrições para 15 cursos de pós-graduação oferecidos pela Santa Casa BH Ensino e Pesquisa nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, gestão, medicina, multidisciplinar, nutrição e psicologia. Acesse faculdadesantacasabh.org.br e saiba mais. Informações: (31) 3238-8368 ou 99988-4753.