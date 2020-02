Visite Belo Horizonte usa gastronomia para potencializar ambientes de negócios na capital

Como no ano passado, os participantes irão conhecer os principais pontos turísticos da cidade (foto: Thiago Miranda/Divulgação )



Belo Horizonte é reconhecida como uma das capitais brasileiras do seleto grupo das Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O título deve-se muito à culinária mineira, referência nacional e internacional. Além disso, a cidade é conhecida como capital mundial dos barzinhos, com quase 10 mil estabelecimentos cadastrados na Prefeitura. Mas como fortalezar a cadeia de produção desse segmento e rentabilizar marcas e serviços no setor de turismo, quase todo ele concentrado justamente na gastronomia?

Esse é objetivo do Visite Belo Horizonte – Cidade Criativa da Gastronomia. O evento vai reunir em Belo Horizonte, de 6 a 9 de março, promotores de eventos de várias partes do país, para apresentar os atributos gastronômicos da cidade, proporcionar trocar experiências e um ambiente para negócios relacionados a eventos. Serão quatro dias de programação com palestras, visita a roteiros turísticos e espaços disponíveis para eventos na cidade, em diferentes regionais. O evento vai envolver representantes de órgãos e instituições de fomento ao setor, como a proposta de apresentar a cidade como destino de eventos e turismo, além de otimizar as conexões entre espaços, lugares, marcas, serviços e pessoas.





ATRAÇÕES Quem visita a capital mineira neste período de verão é surpreendido por seus eventos. Além do Carnaval, a cada ano mais valorizado, a cidade possui atrativos como o Mercado Central, Conjunto Arquitetônico da Pampulha, Mirante do Mangabeiras, Praça da Liberdade, Parque Municipal, museus, Mineirão e diversos outras atrações na região metropolitana para o turismo de negócios. O site do evento disponibiliza vários roteiros para o público visitante conhecer melhor a cidade e até mesmo para os moradores.





PALESTRAS As palestras acontecerão no dia 7 de março, no Inter City BH Expo, às 10 horas, com inscrições gratuitas no site do evento. As palestras terão a abertura de Jair Aguiar, presidente do Belo Horizonte Convention e Visitors Bureau, com o tema "Oportunidades em Belo Horizonte 2020". E, na sequência, Renata Àvila irá ministrar a palestra "O futuro dos eventos". Jair Aguiar, formado em Gestão Empresarial com pós-graduação em Turismo pela Fundação Getúlio Vargas, é também Diretor Comercial do Actuall Convention. Já Renata Alamy por muitos anos atuou no mercado de Belo Horizonte empreendendo em negócios nas áreas de pesquisa, moda e coworking - sendo cofundadora do Guaja, primeiro café-coworking do Brasil.

O Visite Belo Horizonte tem o patrocínio da Belotur e Prefeitura de Belo Horizonte, e conta com vários parceiros e apoiadores.