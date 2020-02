DROGRARIA ARAUJO

Além dos inúmeros problemas provocados pelas chuvas, a população precisa estar atenda com a proliferação de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika. O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado no dia 28 de janeiro, mostra que de 2019 para 2020 o número de casos prováveis de Dengue deu um salto de 2.246 para 4.671. O documento destaca também que, ao longo do ano passado, foram 2.793 de casos prováveis de Chikungunya e 702 de Zika. Em caso de qualquer sintoma como febre, dores musculares intensas, dor nas articulações, dor ao movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, olhos vermelhos, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo, as pessoas podem passar por testes rápidos, disponíveis na Drogaria Araujo, que também ajudam no rastreamento das doenças, de forma rápida e segura, sem precisar fazer qualquer tipo de preparo, como o jejum.





PARA TODOS

O procedimento é realizado por um profissional farmacêutico capacitado e os resultados saem, em média, dentro de 20 minutos. Os testes rápidos podem ser realizados em pessoas de qualquer idade, incluindo crianças, idosos ou gestantes, que apresentem os sintomas de qualquer uma das três doenças. Mais informações: https://blog.araujo.com.br/mais-saude/teste-rapido-Dengue-araujo/





SUPER BOWL EM BH

O Super Bowl 2020, realizado no último domingo, movimentou uma receita estimada em cerca de 3 bilhões de dólares. A Audiência foi recorde, atingindo mais de 100 milhões de telespectadores (crescimento de 1,7 % em relação a 2019). Mas não faltou o sotaque mineiro na grande festa do esporte da bola oval. Por aqui, a aplicativo Maquininha!, em parceria com o América Locomotiva - equipe de futebol americano do América Futebol Clube -, patrocinou o evento de transmissão da partida, no Empório Buritis, na capital mineiro. No evento, todos os produtos comercializados pelo time foram vendidos exclusivamente pelo aplicativo. Na ação, a startup mineira apresentou ao público todas as vantagens de utilizar o Maquininha!, serviço que permite aos profissionais liberais e pequenos empreendedores acesso a uma "maquininha de pagamento" disponível direto na tela do celular. O pagamento com o aplicativo garantiu aos torcedores transações mais rápidas e seguras para que não perdessem nenhum detalhe da partida.





SITE NOVO

Para atender à demanda de milhares de passageiros, o site do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte passou por reformulação. De cara nova, os passageiros e visitantes têm acesso às informações que precisam de forma rápida e prática, o novo portal foi desenvolvido após levantamento realizado com a comunidade aeroportuária e os passageiros. Mais moderno, permite o acesso mobile com navegação eficiente, o que contribui para encontrar, por exemplo, informações sobre voos, estacionamento, como chegar e sair, bem como notícias do aeroporto. Acesse o novo site em: www.bhairport.com.br.





NEWTON: POLOS EaD

A Newton iniciou fevereiro com boa notícia para municípios localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O centro universitário inaugura polos de educação a distância em Santa Luzia, Sete Lagoas e Ribeirão das Neves. A abertura dos polos começou em Santa Luzia, no dia 6, na avenida Brasília, 2064, 3º andar, São Benedito. No dia 13 será realizada a inauguração em Sete Lagoas, na avenida Coronel Altino Franca, 296, 3º andar, Centro. E, no dia 19, é a vez de Ribeirão das Neves receber o polo EaD da Newton, na rua Ari Teixeira da Costa, 254, salas 101 a 106, Centro. As inaugurações serão realizadas às 19h e abertas ao público. Além dos três munícipios haverá reinauguração dos polos em Barbacena e Conselheiro Lafaiete, região Central de Minas. A seleção para ingressar nos bacharelado, licenciaturas e tecnólogos da Newton, nas modalidades a distância, é realizada no polo escolhido pelo candidato, por meio de redação ou pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).





FECOMÉRCIO

Abertas as inscrições para a primeira edição do "Fecomércio em Conexão" em 2020, com temas voltados para a capacitação de vendedores, nos dias 11 e 13 de fevereiro. A palestra será do consultor em vendas Rodrigo Morart, sócio da Bellatur Transportes e cofundador do canal de humor corporativo "Além do café". Os encontros serão realizados na sede da Fecomércio MG (Rua Curitiba, 561, Centro). Para participar é preciso acessar o site do Sympla.





SEMINÁRIO E NEGÓCIOS

Uma missão de empresários japoneses chega a Belo Horizonte para participar do Seminário e Encontro de Negócios entre Minas Gerais e Japão, nesta quarta-feira, das 8h30 às 18h, no auditório e salas de reunião do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Serão 13 empresas japonesas, além de diversos empresários mineiros para a troca de informações e experiências. O evento é uma realização da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), Escritório do Cônsul Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte e a ACCTBJ - Associação de Cooperação em Ciência e Tecnologia Brasil-Japão. O encontro conta com apoio do Governo de Minas Gerais, BDMG e INDI (Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais).





Curso









Na Santa Casa BH Ensino e Pesquisa, os interessados podem optar por dois cursos com início em março: o de Socorrista e Cuidador de Idosos. Com duração de 40 horas, o curso de Socorrista - agendado para 7/3 - habilita para o atendimento emergencial de primeiros socorros às vítimas de acidentes e emergências clínicas em diversas situações. Os interessados podem se inscrever pelo site faculdadesantacasabh.org.br ou presencialmente na Santa Casa BH Ensino e Pesquisa, na Avenida dos Andradas, 2688 - Santa Efigênia. Mais informações: (31) 3238-8186 | 3238-8704 | 98420-5587.