Shoppings se unem em solidariedade às vítimas das chuvas em BH e na região metropolitana

O ItaúPower Shopping, em Contagem, é um dos pontos de coleta de donativos (foto: Divulgação )

Concorrentes desde sempre na disputa por clientes, os shoppings de Belo Horizonte, Contagem e Betim se uniram numa missão solidária. Para ajudar as pessoas desabrigadas pelas últimas chuvas em Belo Horizonte e região metropolitana, os empreendimentos se transformam em pontos de coleta de doações, que serão posteriormente entregues à filial da Cruz Vermelha Brasileira, em Belo Horizonte, e também ao Servas. Seguindo a orientação das instituições, serão recebidas, prioritariamente, doações de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, água mineral e fraldas descartáveis.

Outras ações independentes também estão sendo realizadas pelos empreendimentos, mas anunciadas de forma pontuais. O objetivo é arrecadar o máximo de doações possível, mas de forma organizada e que atendam as prioridades estabelecidas pelas instituições sociais. Alguns shoppings, inclusive, também sofreram com as chuvas, com inundações e pequenos danos estruturais. Como a previsão é de que as chuvas continuem nos próximos dias, a campanha será mantida por tempo indeterminado.





GRUPO MULTIPLAM Já os shoppings da Multiplan em BH fizeram parceria com o Servas, para também contribuírem com as vítimas. A campanha de arrecadação está sendo realizada no BH Shopping, que teve, inclusive, parte de sua estrutura danificada, mas sem vítimas e prontamente contornada por sua administração. Também participam o DiamondMall e Pátio Savassi. Nesses shoppings também estão sendo arrecadados itens de limpeza, de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, água mineral e cobertores.

As doações do Grupo Multiplam poderão ser entregues nos seguintes pontos de coleta: BH Shopping (Piso BH - em frente ao Carrefour); DiamondMall (Recepção - Piso L3) e Pátio Savassi (SAC - Piso G3), diariamente, das 10h às 22h. Mais informações pelos telefones 4003-4135 (BH Shopping), 4003-4136 (DiamondMall) e 4003-4172 (Pátio Savassi) - somente capitais.





PONTOS DE ENTREGA Os donativos poderão ser entregues nos seguintes shoppings: Partage Shopping Betim (Rod. Fernão Dias, 601 - KM 492 - São João, Betim. Telefone: (31) 3117-1063 - http://www.partageshoppingbetim.com.br/); Monte Carmo Shopping (Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1119 - Ingá Alto, Betim - Telefone: (31) 3117-1511 - https://montecarmoshopping.com.br/); Itaú Power Shopping (Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem. Telefone: (31) 3329-3001 - http://www.itaupowershopping.com.br/); Shopping Contagem (Av. Severino Ballesteros, 850 - Cabral, Contagem - MG, 32110-005. Telefone: (31) 3956-9621 - http://www.shoppingcontagem.com.br/); Anchieta Garden Shopping (R. Francisco Deslandes, 900, Anchieta. Telefone: (31) 2552-6700 - https://anchietagardenshopping.com.br/); Boulevard Shopping (Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia. Telefone: (31) 2538-7400 -https://boulevardshopping.com.br/); Minas Shopping (Av. Cristiano Machado, 4000 - União. Telefone: (31) 3429-3500 - https://www.minasshopping.com.br/); Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 - Centro. Telefone: (31) 3279-1200 - https://www.shoppingcidade.com.br/); Shopping Del Rey (Av. presidente Carlos Luz, 3001, Pampulha. Telefone: (31) 3479-2000 - https://www.shoppingdelrey.com.br/); Shopping Estação BH (Av. Cristiano Machado, 11833, Venda Nova. Telefone: (31) 3118-9901 - https://www.shoppingestacaobh.com.br/); Shopping Minas Casa (Av. Cristiano Machado, 3411 - Ipiranga. Telefone: (31) 3449-6000 - https://shoppingminascasa.com.br/); Ponteio (BR-356, nº2.500 - Santa Lúcia. Telefone: (31) 3503-2500 - https://www.ponteiolarshopping.com.br/); Via Shopping (Av. Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro. Telefone: (31) 3527-9380 - http://www.viashoppingbarreiro.com.br/).