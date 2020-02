Desacelerar para enxergar

(foto: Reprodução)



O autor sul-coreano e mestre zen-budista Haemin Sunin fez tanto sucesso com seus textos na internet que de lá surgiu o livro As coisas que você só vê quando desacelera, com mais de 3 milhões de cópias vendidas no mundo todo.

Trata-se de uma coleção de frases e pensamentos leves para deixar a vida mais harmoniosa. Haemin Sunim é escritor e um dos professores mais influentes da Coreia do Sul. Seus livros são considerados obras populares não apenas para meditação, mas para superar os desafios da vida cotidiana.

Cada página é um suspirar. O projeto é bem cuidado, traz lindas ilustrações que nos ajudam a desacelerar. Os temas são variados e breves, para ler um por dia, como se fossem pequenas lições diárias para ajudar a enfrentar a jornada. São reflexões para diferentes fases da vida.

Para quem é adepto da prática de meditação, é um ótimo início de dia, e bom para levar na bolsa para ler em momentos ociosos ou de tensão, deixar na mesa do trabalho e ao lado da cama, para refletir antes de dormir. Não importa o momento, será uma ótima companhia para se aprofundar em ser, a atenção plena, e descansar a inquieta mente.

Segundo o livro, é necessário diminuir o ritmo para nos reconectarmos com a nossa sabedoria interna e, assim, olhar com clareza o que se passa ao nosso redor. Afinal, o mundo é um reflexo do que se passa dentro de nós. Quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. Quando nos nutrimos de pensamentos negativos, o mundo parece ameaçador. E quando nossa mente descansa, o mundo à nossa volta faz o mesmo.

